Kuzey Kore, Abromoviç'in süper yatının bilgilerini çaldı 3 yıl Marmaris'te demirledi!

Uluslararası deniz trafiğini izleyen MarineTraffic verilerine göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, (DPRK) bayraklı bir gemi 6 Mayıs’ta Sarı Deniz’de seyrederken otomatik tanımlama sistemine (AIS) Rus milyarder Roman Abramoviç’in lüks yatı Eclipse’in bilgilerini girdi.

Geminin, 8 Mayıs’ta Çin’in Yantai Limanı’na ulaştığı ve burada yük boşalttığı belirtildi. Yantai, Kuzey Kore kömürünün ana varış limanlarından biri olarak biliniyor.

Gemi, AIS sistemi üzerinden Abramoviç’in uzun süredir Marmaris Limanı'nda bulunan ve dünyanın en büyük yatlarından biri olan 162 metrelik Eclipse yatıymış gibi sinyal verdi.

Deniz güvenliği uzmanları, bunun Kuzey Kore tarafından uygulanan yaptırımları delmek için başvurulan bir yöntem olduğuna dikkat çekti.

2006’dan bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla Kuzey Kore’nin kömür ihracatı yasaklanmış durumda. Ancak ülkenin bu yasağı, sahte gemi kimlik bilgileriyle delmeye çalıştığı defalarca belgelenmişti.

Milyarderin yatı hacklendi mi?

Güney Koreli yayın kuruluşu NK News’in haberine göre, Kuzey Kore’ye ait gemiler, AIS sistemini manipüle ederek ya kendilerini farklı gemiler gibi gösteriyor ya da konumlarını gizliyor.

Son olayda kullanılan yöntemin, siber korsanlık kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor. Konuya ilişkin görüş bildiren denizcilik uzmanları, bu tür kimlik sahtekarlığının sadece kaçakçılığı değil, aynı zamanda küresel deniz güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı.

Uzmanlar, Eclipse’in kendisinin değil, sadece kimlik bilgilerinin kopyalandığını belirtiyor. Abramoviç’in yatı o tarihlerde hala Marmaris’te bulunuyordu. Ancak bu olay, süper yatlar gibi yüksek profilli gemilerin kimliklerinin de siber saldırılarla taklit edilebildiğini gösteriyor.

3 yıldır Marmaris'te demirli

"Eclipse" isimli süper yat Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 3 yıldır demiratmış durumda. Chelsea FC'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç, 1,2 milyar dolar değerindeki yatı için tahminlere göre yıllık 200 bin dolarlık bağlama bedeli ödüyor.

Ukrayna'da savaş çıkınca Türkiye'ye geldi

Abramoviç, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlaması üzerine sahibi olduğu İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satmak zorunda kalmıştı.

Eclipse, Rus milyarderin Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulması üzerine Türkiye'ye gelerek Marmaris'e demirlemişti.

NTV'den Beyza Çolak'ın aktardığına göre, yatın Marmaris’te ne kadar süre daha kalacağı ve bir sonraki rotasının neresi olacağı ise belirsizliğini koruyor.

Süper yatın özellikleri neler?

Dünyanın en büyük ve lüks yatlarından biri olan Eclipse, üst düzey donanımlarıyla dikkat çekiyor. 162,5 metre uzunluğundaki devasa yat, yüzme havuzları, sinema salonları, dalış ekipmanları ve iki mini denizaltıya sahip.

Ayrıca iki helikopter pisti, füze savunma sistemi ve lazer tabanlı paparazzi önleme teknolojisi gibi gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılan yat, adeta bir yüzen kale olarak nitelendiriliyor.

Dünyanın ikinci en büyük yatı olarak bilinen Eclipse, Abramoviç’in Türkiye’de muhafaza ettiği diğer mega yatı My Solaris ile birlikte Batı yaptırımları nedeniyle Rus oligarkların Türkiye’yi güvenli liman olarak tercih etmesinin örneklerinden biri.