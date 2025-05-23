Rusya'dan esir değişimi açıklaması: 270 asker ile 120 sivil karşılıklı takas edildi

Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri kapsamındaki mutabakat ile ilk esir takası gerçekleşti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan esir takasına ilişkin açıklama geldi.

270 asker ile 120 sivil esir takası gerçekleşti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esir değişimi kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askeri ve Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alınanlar dahil 120 sivil alındı. Bunun karşılığında 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri ile siviller Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Bunların hepsi, sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak."

Bakanlığın açıklamasında, "Rus tarafının inisiyatifiyle başlatılan geniş çaplı esir değişim sürecinin gelecek günlerde devam edeceği" belirtildi.