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Rusya'da taksi olarak sadece yerli üretim otomobil kullanılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede taksi olarak yalnızca yerli üretim otomobil kullanılması zorunluluğu getirdi.

Haber Merkezi
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Rusya'da taksi olarak sadece yerli üretim otomobil kullanılacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, ülkede ithal araçlar yerine Rusya'da üretilmiş otomobiller taksi olarak kullanılabilecek.

Rus basınında yer alan haberlerde, ülkede yalnızca "Lada" markasının yerli üretim otomobil statüsünde bulunduğu belirtildi.

Haberlerde, bazı Çinli markaların da üretimlerini yerelleştirerek, söz konusu statüye sahip olabileceklerine işaret edildi.

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