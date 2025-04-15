Trump "talepler listesi' iletti, üniversite reddetti: Harvard Üniversitesi'nin 2 milyar dolarlık fonu durduruldu

Beyaz Saray geçtiğimiz hafta Harvard'a kampüste antisemitizmle mücadele için tasarlandığını söylediği bir talep listesi gönderdi. Bu talepler arasında yönetim, işe alma uygulamaları ve kabul prosedürlerinde yapılacak değişiklikler de yer alıyordu.

Harvard dün talepleri reddettiğini iletti ve Beyaz Saray'ın kendi topluluğunu “kontrol etmeye” çalıştığını söyledi.

Harvard, Trump yönetiminin politikalarını değiştirmesi yönündeki baskılarına karşı koyan ilk büyük ABD üniversitesi oldu.

Beyaz Saray tarafından talep edilen kapsamlı değişiklikler Harvard'ın faaliyetlerini dönüştürecek ve kontrolün büyük bir kısmını hükümete devredecekti.

Başkan Trump, geçtiğimiz yıl ülke genelindeki üniversite kampüsleri Gazze'deki savaşa ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe karşı protestolarla çalkalanırken önde gelen üniversiteleri Yahudi öğrencileri koruyamamakla suçlamıştı.

"Üniversite bağımsızlığından vazgeçmeyeceğiz"

Rektör Alan Garber, Harvard topluluğuna Beyaz Saray'ın cuma günü “güncellenmiş ve genişletilmiş bir talep listesi” gönderdiğini ve üniversitenin hükümetle olan “mali ilişkisini” sürdürebilmesi için “buna uyması gerektiği” uyarısında bulunduğunu söylediği bir mektup gönderdi.

“Hukuk müşavirimiz aracılığıyla idareye önerdikleri anlaşmayı kabul etmeyeceğimizi bildirdik” diye yazan Garber, “Üniversite bağımsızlığından vazgeçmeyecek ya da anayasal haklarından feragat etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Garber, üniversitenin antisemitizmle mücadele yükümlülüğünü “hafife almadığını” ancak hükümetin aşırıya kaçtığını da sözlerine ekledi.

Mektubun gönderilmesinden kısa bir süre sonra Eğitim Bakanlığı Harvard'a verilen 2.2 milyar dolarlık hibeyi ve 60 milyon dolarlık sözleşmeyi derhal dondurduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Yahudi öğrencilerin taciz edilmesi kabul edilemez. Seçkin üniversitelerin sorunu ciddiye almalarının ve vergi mükelleflerinin desteğini almaya devam etmek istiyorlarsa anlamlı bir değişim taahhüt etmelerinin zamanı gelmiştir” denildi.

Beyaz Saray cuma günü gönderdiği mektupta Harvard'ın “son yıllarda federal yatırımları haklı çıkaran hem entelektüel hem de medeni haklar koşullarını yerine getiremediğini” ileri sürdü.

Beyaz Saray, Harvard'dan ne talep etti?

Mektupta, Beyaz Saray'ın Harvard'ın “federal hükümetle olan mali ilişkisini” sürdürebilmesi için gerekli olduğunu söylediği 10 kategoride değişiklik önerisi yer alıyordu.

Bu değişikliklerden bazıları şunlardı:

Amerikan değerlerine “düşmanca” yaklaşan öğrencilerin federal hükümete bildirilmesi; her akademik bölümün “bakış açısı çeşitliliğine” sahip olmasının sağlanması ve “antisemitik tacizi en çok körükleyen” program ve bölümleri denetlemek üzere hükümet tarafından onaylanmış harici bir tarafın işe alınması.

Mektup, üniversitenin son iki yıl içinde kampüsteki protestolar sırasında meydana gelen “ihlaller” için disiplin cezası almasını emrediyor. Ayrıca üniversitenin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politika ve programlarına son verilmesi talep ediliyor.