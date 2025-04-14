Trump'tan ilaç ithalatına vergi, otomotive muafiyet hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil şirketlerine ABD'de üretim yapmaları için daha fazla zaman tanımak amacıyla ithal araç ve parçalara yönelik gümrük vergilerinde olası muafiyetleri araştırdığını söyledi.

"Otomobil şirketlerine bu konuda yardımcı olacak bir şeyler arıyorum"

Trump Pazartesi günü Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte “Otomobil şirketlerine bu konuda yardımcı olacak bir şeyler arıyorum. Üreticiler Kanada, Meksika ve diğer yerlerde üretilen parçalara geçiyorlar ve biraz zamana ihtiyaçları var, çünkü onları burada yapacaklar” şeklinde konuştu.

"İlaç sektörüne gümrük vergisi uygulayacağız"

İlaç sektöründe gümrük vergisi uygulayacaklarını dile getiren Trump, Invedia'nın yatırım kararını gümrük vergilerinin ardından aldığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin kendileri ile masaya oturmak zorunda olduğunu ifade eden Trump, "Zaten buna mecburlar" dedi.

GM, Ford ve Stellantis hisseleri yükselişe geçti

Trump'ın bu açıklamaları otomobil ve hafif kamyon ithalatına getirdiği vergiler nedeniyle sarsılan otomobil üreticilerini rahatlatabilir, ancak bu açıklamalar aynı zamanda gümrük vergisi planlarında daha fazla belirsizlik yaratıyor.

Bu açıklamaların ardından General Motors., Ford Motor ve Chrysler'in ana şirketi Stellantis NV hisseleri seansın en yüksek seviyelerine ulaşarak daha önceki düşüşleri tersine çevirdi.

Otomobil ithalatına getirilen vergiler, Amerikalı tüketiciler için fiyatların yükselmesi ve ABD, Kanada ve Meksika arasında derin bir şekilde entegre olan otomobil tedarik zincirlerine zarar verme riskini beraberinde getirdi. Trump ise bu vergilerin Amerikan imalatını canlandırmak için gerekli olduğunu savundu.

Trump, tamamen üretilmiş araçlara %25 gümrük vergisi getirirken, parçalar üzerindeki vergilerin de en geç 3 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergileri, mevcut Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kapsamındaki gereklilikleri karşılamak için yeterli yerli içeriğe sahip araçlar için zaten bir istisna içeriyor.

Otomotiv devleri Trump'ın fikrini değiştirmesi için mücadele etti

Detroit'in üç büyük otomobil üreticisi haftalardır Trump yönetimine bazı düşük maliyetli otomobil bileşenlerinin planlanan gümrük vergilerinin dışında tutulması için lobi faaliyetlerinde bulunuyor. Ford, GM ve Stellantis, parça vergilerinin maliyetleri milyarlarca dolar artıracağını ve Trump'ın ABD'de otomobil üretimini yeniden inşa etme hedefine ters düşecek bir tabloyla karşılaşılacağı konusunda uyarı yaparken, pek çok çalışanın işten çıkarılma riskiyle yüz yüze olduğuna dikkat çekildi.

Trump çok uzak olmayan bir tarihte ilaç ithalatına gümrük vergisi getirmeyi öngördüğünü de söyledi.