Goldman Sachs: Trump'ın politikası ABD'de istihdamı azaltacak

Goldman, geçmiş araştırmaların tarife oranlarındaki yüzde 10'luk bir artışın, korunan sektörlerde istihdamı %0,2 ila %0,4 oranında artırdığını tespit ettiklerini hatırlatırken, diğer sektörlerin zarar görmekte olduklarına dikkat çekti.

Goldman, ABD ekonomisi ölçeğinde bu etkilerin “tarife korumasının imalat istihdamında 100 binin biraz altında bir artışa işaret ettiğini, ancak girdi maliyeti baskıları nedeniyle alt sektör istihdamında kabaca 500 binlik bir düşüşe yol açtığını” savundu.