Goldman Sachs, ABD için resesyon olasılığını düşürdü

Misillere tarifelerinee 90 günlük aranın ABD ve Çin'i sırasıyla +30 ve +15 baz puanlık 2025 tarife artışlarıyla baş başa bırakacağını öngören Goldman Sachns, "Her ne kadar gerilemenin azalmasını beklesek de, bu oran baz senaryomuzda öngördüğümüz +54 puanlık tarife artışından daha düşük" dedi.

"Bu hamlenin, ilaç ve yarı iletkenlere yönelik olası sektörel tarifelerin yürürlüğe gireceği varsayımıyla, ABD'nin efektif tarife oranı artışını +13 baz puanda bırakmasını bekliyoruz ki bu da önceki varsayımımız olan +15 puanın biraz altında" değerlendirmesini de yapan Goldman Sachs, "Bu gelişmeler ve geçtiğimiz ay finansal koşullardaki anlamlı gevşeme ışığında, 2025 büyüme tahminimizi 0,5 puan artırarak 4. çeyrekte %1'e yükseltiyor ve 12 aylık resesyon ihtimalimizi %35'e düşürüyoruz" dedi.

Goldman Sachs, Trump yönetiminin 2 Nisan'da açıkladığı tarife politikası sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından ABD ekonomisi için resesyon olasılığını yüzde 35'ten 45'e yükseltmişti.