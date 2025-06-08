ECB Başkanı Lagarde'dan 'faiz' açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son faiz oranı hamlesi ile ECB'nin orta vadeli enflasyon hedefini tutturmaya hazırlandığını söyledi.

Lagarde Monaco Info televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gerçekten iyi bir konuma ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.

ECB Başkanı, son kararın "iyi ayarlanmış" olduğunu belirtti.

Son bir yılda 8 faiz indirimi ve toplam 200 baz puanlık gevşeminin ardından Lagarde, ECB'nin artık, en azından ABD ticaret politikaları nedeniyle, önümüzdeki belirsizliklerle başa çıkmak için "iyi bir konumda" olduğunu söyledi.