Çin'in döviz rezervlerinde güçlü yuanla sınırlı artış

Çin Devlet Döviz İdaresi yaptığı açıklamada, ülkenin döviz rezervlerinin mayıs ayı sonunda 3,6 milyar dolar artarak 3 trilyon 285 milyar dolara çıktığını bildirdi.

Ekonomistler, rezervlerin geçen ayın sonunda 3 trilyon 285 milyar dolardan 3 trilyon 287 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

Resmi veriler ayrıca, küresel para otoritelerinin artan ticaret belirsizlikleri ortasında kıymetli metali stoklamasıyla Çin Merkez Bankası'nın mayıs ayında yedinci ay üst üste altın satın aldığını gösterdi.

Çin'in altın rezervleri ons bazında 73,77 milyondan 73,83 milyona yükseldi. Ancak fiyatlarda yaşanan gerilemeyle değer bazında 243,59 milyar dolardan 241,99 milyar dolara indi.