Demir fiyatları 2 haftanın zirvesinde!

Demir cevheri fiyatı, Çin-ABD ticaret ateşkesi ile 2 haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Demir cevheri vadeli işlemleri salı günü, ABD ve Çin arasındaki geçici ticaret anlaşmasının desteğiyle iki haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı, ancak nihai bir anlaşmaya ilişkin ihtiyat ve potansiyel olarak daha yavaş olan yakın vadeli talep kazançları sınırladı.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören Eylül ayı demir cevheri kontratı DCIOcv1 gündüz işlemlerini yüzde 1,06 artışla metrik ton başına 714,5 yuan (99,34 dolar) seviyesinden kapattı.

Kontrat seansın başlarında 727 yuan ile 24 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge haziran ayı demir cevheri ise eken saatlerde 100,35 dolar ile 24 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra TSİ 0700 itibariyle yüzde 0,7 düşüşle ton başına 99,3 dolara geriledi.

Pazartesi günü ABD'nin Çin'den ithal ettiği mallara uyguladığı vergiyi 90 günlük bir müzakere süresi için yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürmeyi kabul etmesi ve Çin'in ABD'den ithal ettiği mallara uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceğini açıklaması, piyasadaki havayı canlandırarak emtia fiyatlarında geniş çaplı bir yükselişe yol açtı.

Ancak nihai anlaşmaya ilişkin belirsizlikler ve mevsimsel olarak yavaş seyreden talep nedeniyle başlangıçtaki coşku azaldı ve önümüzdeki haftalarda cevher talebinin durgunlaşacağı endişelerine yol açtı.

Shengda Futures analistleri, sıcak metal üretiminin Mayıs ortasından sonuna kadar yumuşama işaretleri göstermesinin beklendiğini söyledi.

CICC 601995.SS analistlerine göre, sıcak metal üretimindeki düşüşün madencilerin üç aylık hedeflerine ulaşmak için sevkiyatlarını artırmasıyla aynı döneme denk gelmesi ve fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırması bekleniyor.