Metal fiyatları güçlü taleple yükseliyor

Temel metal fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalması ve Çin'de beklenenden daha güçlü talep işaretlerinin desteğiyle yükselmeye devam ediyor.

LME üç aylık bakır yüzde 0,7 artışla metrik ton başına 9.566,50 dolara yükselirken, alüminyum yüzde 0,3 artışla ton başına 2.478,50 dolara çıktı.

RBC Capital Markets analisti Sam Crittenden, “Belirsizliğin azalması, belki geçici olsa da küresel risk duyarlılığının artmasına neden oldu” dedi.

Bu arada, ABD doları bir önceki seansta bir ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra gevşedi ve yatırımcılar şimdi dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki 90 günlük tarife ateşkesinin ne getireceğini sorguluyor.

ANZ Research'e göre, Çin'den ek yükseliş sinyalleri geliyor ve son veriler, güçlü iç talep nedeniyle toplam bakır ithalatının Nisan ayında yıllık bazda yüzde 13 arttığını gösteriyor.