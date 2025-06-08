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"Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri neredeyse tamamladı"

ECB politika yapıcılarından Vujcic, tahminler doğru çıkarsa ECB'nin faiz indirimlerinin neredeyse tamamladığını değerlendirdi.

Haber Merkezi
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"Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri neredeyse tamamladı"
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcılarından Boris Vujcic yaptığı açıklamada, enflasyonun beklendiği gibi yüzde 2 seviyesinde sabitlenmesi halinde ECB'nin faiz indirimlerini "neredeyse tamamladığını" söyledi.

ECB Perşembe günü geçen yıl içinde sekizinci kez faiz indirimine gitti ve üç yıl süren aşırı enflasyonun ardından enflasyonun yüzde 2 hedefine güvenli bir şekilde geri döndüğü için önümüzdeki ay politika duraklaması sinyali verdi.

Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Vujcic, "Neredeyse bittiğimizi ve iyi bir konumda olduğumuzu kabul ediyorum. Haziran ayındaki tahminlerimiz gerçekleşirse, bunun para politikası duruşumuz için doğru niteleme olduğunu düşünürüm" dedi.

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