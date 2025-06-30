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Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi

Avrupa doğal gaz fiyatları erken işlemlerde düşerken, gösterge Hollanda kontratı TTF yüzde 2,3 düşüşle megavat saat başına 33,49 Euro'ya geriledi.

Haber Merkezi
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi
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Kontrat geçen hafta, İsrail ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından Orta Doğu'daki LNG arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalmasıyla yaklaşık iki yılın en sert haftalık düşüşünü kaydetti.

Bu arada, ANZ Research analistlerine göre, Avrupa LNG ithalatı güçlü kalmaya devam ediyor - bölge tükenen depolama tesislerini yeniden doldurmaya devam ederken beş yıllık mevsimsel ortalamanın yüzde 41 üzerinde. AB stoklarının şu anda yüzde 58'i dolu durumda.

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