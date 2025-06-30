Trump’ın vergi hamlesi ticaret müzakerelerini ateşledi: Görüşmeler hızlandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yüksek oranlı gümrük tarifelerinin devreye girmesine sayılı günler kala, ticaret müzakereleri hız kazandı. Trump, bu tarihi uzatmaya gerek olmadığını düşündüğünü açıklarken; Japonya ve Hindistan, ticaret müzakerecilerinin Washington’da kalış sürelerini uzattı. Tokyo’nun ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa, cumartesi günü ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüştü.

Japonya, Tayvan ve Kanada'dan yeni hamleler

Japon hükümetinin görüşmeye ilişkin açıklamasında, tarafların iki ülke için faydalı bir anlaşmaya varmak amacıyla müzakerelere devam edeceği belirtildi. Öte yandan Trump, Japonya’nın otomobillerine uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisini sürdürme fikrini ortaya attı. Tayvan, ABD ile yapılan ikinci tur ticaret görüşmelerinde “yapıcı ilerleme” kaydedildiğini açıkladı. Kanada, ABD ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatmak amacıyla Meta Platforms Inc. ve Alphabet Inc. gibi teknoloji şirketlerine uyguladığı dijital hizmet vergisini kaldırdı.

Çerçeve anlaşmalarla sınırlı kalabilir

Trump’ın üst düzey danışmanları bu hafta, ABD’nin bir düzineye yakın ticaret ortağı ile anlaşmaların, tarifelerin devreye girmesi planlanan 9 Temmuz’a kadar tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Ancak Trump’ın Çin ve İngiltere ile yaptığı diğer iki anlaşma bir gösterge olarak alınırsa, bunlar da temel sorunları çözen kapsamlı anlaşmalar yerine, çerçeve anlaşmalarla sınırlı kalabilir.

ABD yüzlerce ülkeyle ayrı ayrı anlaşma yapmayacak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent cuma günü yaptığı açıklamada, belirlenen son tarihe kadar ABD ile anlaşmaya varamayan yaklaşık 20 ülkenin müzakerelere devam edebileceğini, ancak gümrük vergilerinin nisan ayındaki daha yüksek oranlara geri döndürüleceğini veya “iyi niyetle müzakere ettikleri” değerlendirilirse yüzde 10’da kalacağını söyledi. Ancak saatler sonra Trump, ülkelere tek taraflı olarak gümrük vergisi oranları belirleme tehdidini yineledi ve hatta bunu 9 Temmuz’dan önce bile yapabileceğini söyledi. Trump, ABD’nin yüzlerce ülkeyle ayrı ayrı anlaşma yapmayacağını belirtti.