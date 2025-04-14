Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa sert bir yanıtla karşılaşır

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz" dedi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, "Sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız" dedi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki can kayıplarına değinerek, "Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü, bir numara Putin, iki numara ne yaptığını bilmiyor olsa da Joe Biden ve üç numara Zelenskiy" dedi.

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