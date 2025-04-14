Bilanço maratonu başlıyor: 20 şirketin bilanço takvimi açıklandı! Koç, Sabancı, Tüpraş, BİM, Coca Cola...

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin takvim netleşiyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve şirketlerin resmi internet sitelerinde yayımlanan bilgilere göre, bilanço açıklamaları için geri sayım başladı.

Yatırımcılar için büyük önem taşıyan bu süreçte, şirketlerin mali performansları ve finansal sağlıkları hakkında ayrıntılı veriler kamuoyuyla paylaşılacak.

Konsolide olmayan şirketler için son tarih 30 Nisan

CNBC-e'nin haberine göre Konsolide olmayan şirketlerin ilk çeyrek finansal raporlarını KAP’a sunmaları için belirlenen son tarih 30 Nisan 2025 olarak açıklandı. Konsolide olmayan bankalar için ise bu süre 12 Mayıs 2025’e kadar uzatıldı.

Konsolide finansal tablolarını açıklayacak şirketler için son gönderim tarihi 12 Mayıs 2025. Konsolide bankaların sonuçlarını paylaşmaları için tanınan süre ise 20 Mayıs 2025’te sona erecek.

Bilanço takvimi belli olan şirketler şu şekilde: