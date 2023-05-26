Piyasada seçim öncesi son işlem günü!

Şenay ZEREN

Yurt içi piyasalar, pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi son işlem gününde hareketli bir seyir izliyor. Analistler seçim sonrasındaki haftada da volatilitenin yüksek olmasını bekliyor.

Mevduat faizlerindeki yükseliş, risksiz yatırım araçlarını daha cazip bir hale getirirken; siyasi ve ekonomik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıların risksiz varlıklara sığındığı gözleniyor. Bu durum ise, Borsayı baskılayan sebeplerden biri olarak ortaya çıkıyor.

Tüm bu gelişmeler eşliğinde Borsa İstanbul, güne yeşil bir tabloyla başladı. Açılışta BIST 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 4442 puanda hareket ederken; bankacılık endeksi ise yüzde 0,41 yükselişle 3914 puanda işlem gördü.

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün genelinde 4436-4472 bant aralığında dalgalanıyor. Endeks, saat 11.03 itibarıyla yüzde 0,78 yükselişle 4463 puanda bulunurken; bankacılık endeksi negatif tarafa geçti. Bankacılık endeksi aynı dakikalarda, yüzde 0,61 değer kaybıyla 3876 puanda kararsız bir seyirde ilerliyor.

En çok işlem gören hisse senetleri Smart Güneş Enerjisi, Türk Hava Yolları, Emlak Konut, Aselsan ve Sasa oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,07 değer kazanarak günü 4427 puandan kapatmıştı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4400 ve 4200 seviyeleri destek, 4500 ve 4600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dolar, 20,34 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,93 TL seviyesinden hareket ederken; haftanın son işlem gününde Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte, uluslararası piyasalarda 20,3408 TL'ye kadar yükseldi. Kur, böylelikle rekor seviyeye ulaşırken, gün içinde en düşük 19,8990 TL'yi gördü. Dolar/TL, saat 11.06 itibarıyla yüzde 0,31 oranında yükselişle 19,9903 TL seviyesinde hareket etti. Serbest piyasada ise dolar, şu sıralarda 21,0000 TL’de alıcı buluyordu.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada ayrışma sürüyor. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 19,99 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,00 TL. Böylece bankalar arası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa fiyatı arasındaki makas 1,01 TL ile yüzde 5,05 oldu.

Euro fiyatları 21,8070 TL'ye kadar artarken; şu dakikalarda yüzde 0,23 oranında yükselişle 21,4782 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, şu sıralarda 24,8480 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında primli seyir

Altının ons fiyatı, dün ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesiyle yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın fiyatı ise, ons altında yaşanan bu düşüşün etkisiyle gerilerken, yükselen dolar/TL'den destek aldı.

Gram altın, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1246 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 1251 liradan başladı. Gram altın, gün içinde en yüksek 1274 lirayı, en düşük ise 1242 lira seviyesini görürken; şu sıralarda yüzde 1,02 oranında yükselişle 1256 lirada alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2269 lira, Cumhuriyet altını da 9303 liradan işlem görüyor.

Endeks bazında toparlanma çok kolay olmayacak

Volkan Dükkancık - Alnus Yatırım Araştırma Direktörü

Piyasalar, 2.tur seçim sonuçlarını bekliyor olsa da seçimin sonucundan daha çok ekonomide nasıl bir yol izleneceğine odaklanmış durumda. Gelinen nokta itibariyle mevcut ekonomik statükonun sürdürülemeyeceği algısı artarken alınan makro ihtiyati kararlardan bazılarının hızla geri alınıyor olması da bu noktada politikalarda bir değişimi kaçınılma kılıyor. Alınan kararlarda tutarsız tavır izleniyor olması piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna da maalesef ki zarar vermeye devam ediyor.

İktidar değişikliğinden ziyade, yeni hükümetin ekonomi politikaları belirleyici olacak

Hem ekonominin hem de piyasaların yönü açısından seçim sonrasında iktidar değişikliğinden ziyade yeni hükümetin açıklayacağı ekonomi yönetimi ve izleyeceği ekonomi politikaları esas belirleyici olacaktır. Bu noktada, küresel çapta genel kabul görmüş ekonomi politikalarına dönülmesi durumunda orta-uzun vade için en cazip yatırım aracının hisse senetleri piyasası olmaya devam edeceği kanısındayız. Mevcut ekonomi politikalarındaki ısrarın devamı halinde ise bir süre daha dövize endeksli ürünler (başta gram altın olmak üzere) portföylerdeki ağırlığını koruyor olacak.

Açıklanan 1. çeyrek bilançoları itibariyle güçlü finansal sonuçlar alınan ve öncü veri akışının sağlanabildiği, pozitif beklentilerin sürdüğü sektörlerde; hisse bazlı pozitif hareketlerin devam edebileceği düşüncesindeyiz. Ancak endeks bazında bir toparlanmanın, reel ekonomi cephesinde artan riskler ve ekonomik politikalara ilişkin süren belirsizlik nedeniyle çok kolay olmayacağı kanısındayız. Bu paralelde temkinli duruşun korunması gerektiğini düşünürken, risk-getiri dengesini gözetecek şekilde çeşitlendirilmiş bir portföy ile mevcut süreci değerlendirmenin uygun olduğunu düşünüyoruz.

Yatırımcı ne yapmalı?

Tarihi düşük çarpanlarla işlem görmekte olan BIST cephesinde, bunca riskin yanında orta-uzun vadeli fırsatların da oluşmaya başladığını belirtmek gerekiyor. Ancak hisse seçiminde çok daha dikkatli olunması gereken bir dönemdeyiz. Bu paralelde, portföylerinde hisse senetlerine yer veren ya da vermeyi düşünen yatırımcılar için, bu zorlu süreçte nakit akışını ve net işletme sermayesi yönetimini doğru yapan şirketler bir adım önde olacaktır. Bununla birlikte, politika faizinden farklı olarak yüzde 40’lara ulaşan piyasa faizi ortamında, nakit fazlası olan, borçsuz ya da düşük borca sahip, kur riski taşımayan, döviz bazında geliri olan şirketler de yine öncelikli olarak tercih edilmeli.