Piyasada seçim sonuçlarına ilk tepki

İSTANBUL / EKONOMİ

Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 28 Mayıs’ta tekrarlanan seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı.

Seçim sonuçlarının ardından, dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda ilk işlemlere 20 TL seviyesinin üzerinde başladı. Dolar, en yüksek 20,1630 TL'yi, en düşük 19,9310 TL'yi görürken; saat 07.02'de yüzde 0,20 oranında artışla 20,0024 TL'de işlem görüyor. Kur, cuma günü 19,96 TL seviyelerinden kapanmıştı.

Euro/TL ise, ilk tepki olarak 21,4168 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,85 kazançla 21,50 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı ilk işlemlere 1250 TL'den başlarken, şu sıralarda yüzde 0,12 artışla 1250 TL'de alıcı buluyor.

Gözler, izlenecek politikalara çevrildi

Analistler, dolarda yükseliş potansiyelinin devam ettiğini ve alınacak aksiyonların kurun seyrinde belirleyici olacağını kaydetti.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalarda gözler, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara çevrildi. Uzmanlar, bu yöndeki haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan’ı kutluyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2023

Belirsizliğin kalkması olumlu algılanacaktır

Seda Yalçınkaya - İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Öncelikle seçim sonucunun tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını dilerim. İkinci tur kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52,1 oy oranı ile Erdoğan 13. Cumhurbaşkanlığı yarışını önde tamamladı. Her şeyden önce ortada kesin bir sonuç var. Belirsizliği sevmeyen piyasa için bu netlik olumlu olarak algılanacaktır. Pazartesi günü Borsa İstanbul’da yukarı yönlü bir açılış ve bunun ardından gelen pozisyon değişimleri söz konusu olabilir.

Seçim sonucunun yarattığı olumlu hava uzun sürmeyebilir

Birinci tur seçimi sonrasında piyasa mevcut iktidarın devam edeceğine yönelik beklenti içine girdi ve ağırlıklı olarak bunu fiyatladı. Bu nedenle bu sonuç piyasa için sürpriz değil. Birkaç gün olumlu bir hava olsa da piyasa eninde sonunda ekonomi politikalarına odaklanacaktır. Dolayısıyla seçim sonucunun yarattığı olumlu hava uzun soluklu olamayabilir.

Mevcut iktidarın ekonomi politikaları ya da kadrosu ile ilgili yeni sunduğu net bir program şimdilik yok. Önümüzdeki süreçte ekonomi politikalarında yaşanabilecek olası bir değişim piyasanın dikkatini çekecektir. Özellikle ekonomi kadrosunda kimlerin olacağı önemli değişimlerden bir olur. Daha önce Mehmet Şimşek’in ismi zikredilmişti ancak bu konuda atılan bir adım yok. Diğer taraftan mevcutta devam eden yeni ekonomi politikasının ekonomide iyileşmeye öncülük etmediğini izliyoruz. Dolayısıyla politika değişikliğine gidilip gidilmeyeceği bozulan birçok dinamik açısından belirleyici olacaktır.

Dolar/TL’de hızlı ancak kontrollü yükselişler olabilir

Piyasa faiz politikasının nasıl işleyeceğini, KKM’nin geleceğini, kur seviyesindeki istikrarın nasıl sağlanacağını, bozulan faiz dinamiklerinin nasıl işleyeceğini ve güven ortamının tekrar tesis edilip edilmeyeceğini görmek isteyecektir. Yabancının coşkuyla satın alacağı yeni bir hikaye henüz yok. Dolayısıyla bir süre yerli yatırımcı ile hareket etmeye devam edeceğiz. 20 TL sınırında hareket eden DolarTL’nin önümüzdeki günlerde yükselen eğilimde hareketine devam etmesini beklemekteyim. Kurda ani zıplamalar yerine daha hızlı ancak yine kontrollü yükselişlerin olabileceğini düşünmekteyim.

Geçen hafta hareketli geçti

Birinci tur ile ikinci tur arasında geçen 9 işlem gününde volatilite yüksek seyretti. Borsa İstanbul, 9 işlem günü sonunda yüzde 4,5'e yakın değer kaybederken; bu süreçte 4404 - 4700 puan arasında dalgalandı. BIST 100 endeksi, geçtiğimiz cuma günü kapanışta yüzde 3,45 değer kazanarak 4580 puanda hareket etti.

Dolar/TL, 22 Mayıs Pazartesi günü tarihinde ilk kez 20 TL'nin üzerini gördü. Kur cuma günü son işlemlerde ise, 19,9662 TL'de bulundu. Euro/TL ise rekor seviyesini, yine pazartesi günü 22,2751 TL'ye taşıdı. Euro haftayı 21,3770 TL'den tamamladı.

Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, ons altının 2 ayın en düşük seviyesini görmesiyle baskılansa da, dolar/TL'deki değer kazancından destek buldu ve haftayı 1249 TL'den kapattı.

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görürken, cuma günü 667 baz puana kadar geri çekildi.