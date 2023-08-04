Şimşek, uluslararası yatırımcılara ne mesajlar verdi?

İstanbul, ekonomi alanında önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği toplantıda yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan toplantıda yatırımcılara birer sunum yaparken; toplantıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre toplantıda 40'ın üzerinde katılımcı yer aldı.

Kaynağın verdiği bilgiye göre, Şimşek toplantıya katılan yatırımcılara ekibinin tam bir politik desteğe sahip olduğunu ve kademeli sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek ayrıca önden yüklemeli maliye politikasına vurgu yaptı ve depreme ilişkin harcamalar çıkarıldığında Maastrich kriterlerine yaklaşılacağını belirtti.

Aynı kaynağın verdiği bilgiye göre, Şimşek toplantıda kredi büyümesine getirilen önlemlerin etkisiyle ekonominin yavaşlayacağını belirtti ancak ekonomide ani bir durma istemediklerini kaydetti. Erkan ise sunumunda ağırlıklı olarak enflasyon konusuna odaklandı.

Toplantıda ayrıca konuşmacı olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın yanı sıra, Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanları da yer aldı.

Borsa, yükselişini 7'nci haftaya taşıdı

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününü çifte rekorla tamamlarken; aralıksız yükselişini de 7'nci haftaya taşıdı. Gün içi tarihi zirvesini 7427 puana taşıyan endeks, kapanış rekorunu ise 7400 puana çıkardı. BIST günü yüzde 2,48 artışla, bankacılık endeksi ise yüzde 3,3 primle tamamladı.