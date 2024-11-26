SPK Başkanı Gönül: Açığa satış yasağı 2025 yılında kalmayabilir

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gönül, "Açığa satış yasağının kaldırılması için çalışmalar sürüyor, kısa sürede kaldıracağız" şeklinde değerlendirdi ve konuşmasının devamında "Açığa satış yasağı 2025 yılında kalmayabilir" dedi.

Piyasada da hakim olan beklentiye göre, ekonomi yönetiminin Borsa İstanbul'da açığa satışın kurallarında gevşemeye gitmesi konuşuluyordu.

Bakan Şimşek de açıklamıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz ay Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, “BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz. KOBİ'lerin istihdamını korumak için gerekirse destek vereceğiz” olarak belirtmişti.

Açığa satış nedir?

Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da bilinen açık pozisyonda önce yüksek fiyattaki varlıklar ödünç alınır. Ardından fiyat düştüğünde bu varlıklar gerçekten satın alınıp aracıya iade edilir.

Açık pozisyon ne demek sorusunun cevabı borsa işlemleri kapsamında incelenmelidir. Bu strateji, hisse senetlerinin değerindeki düşüşten kazanç elde etmek üzere kullanılabilir. Normalde yatırımcılar, fiyatı yükseldiğinde satıp kâra geçmeyi planlayarak hisse senedi alır. Açık pozisyon ise bu durumun tam tersidir. Yatırımcılar, aracı kurumdan özel bir hesap dâhilinde ödünç olarak aldıkları hisseleri satarak açık pozisyon yaratır. Bu sürece açığa satış denir.