TL'de baskının azalması sektörleri nasıl etkiler?

Şenay ZEREN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizinde 750 baz puan artırıma giderek, faizi yüzde 17,50 seviyesinden yüzde 25'e çekti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yeni üç üyesiyle gerçekleşen ilk toplantısında, beklentilerin çok üzerinde faiz artışı yapıldı. Karar sonrası, dün piyasada volatilite artarken, TL'de iyimser bir hava görüldü. Özellikle bankalar tarafında coşkulu bir seans geçti; borsada hacim rekoru kırıldı. Dolar ve Euro'nun TL karşısında dünkü değer kaybı gün sonunda yüzde 5 seviyelerinin üzerinde kaldı. Piyasada oynaklığın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Yurt içi piyasada, haftanın son işlem gününde de hareketli seyir devam ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi alıcılı seyirden, öğle saatlerinde kayba yöneldi. Bankacılık endeksinde ise düşüş, gün içinde yüzde 3'ün üzerine kadar çıktı. BIST 100 endeksinin 7500 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi, endeksin seyri açısından önemli.

Dolar ve Euro tepki alımlarıyla karşılaşırken, yükselişleri gün içinde yüzde 3'e yaklaştı. Dolardaki yükselişin etkisiyle gram altın da yukarı yönlü hareket ediyor.

Borsa kırmızıya döndü

Dün faiz kararı sonrası sert yukarı giden ancak akşam saatine doğru negatif tarafa geçen Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,71 artışla 7545 puandan başladı. 7407 - 7585 bant aralığında hareket eden endeks, öğle saatlerinde pozitiften negatife döndü ve saat 13.19 itibarıyla yüzde 0,94 düşüşle 7419 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde yüzde 8'in üzerinde prim sağlarken, güne yüzde 1,35 kazançla 7502 puandan başladı. Endeks, sonrasında satıcı seyre dönerken, gün içinde kaybını yüzde 3'ün üzerine kadar taşıdı. Şu dakikalarda ise, yüzde 2,02 düşüşle 7253 puanda hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,76 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile taş, toprak oldu.

Borsada en çok işlem gören şirket Doğuş Otomotiv olurken, bunu sırasıyla Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Kale Seramik ve Akbank izledi.

Dolar, 26,50 TL'yi aştı

Dolar kuru, dün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 27,21 TL'den 25,25 TL'ye kadar gerileyerek 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra, bugün primli bir seyir sürüyor. Kur, gün içinde 26,54 TL'ye yükselirken, saat 13.21 itibarıyla yüzde 2,17 oranında artışla 26,33 TL'de işlem gördü.

Euro ise 28,65 TL'ye kadar tırmanırken, şu dakikalarda yüzde 2,20 primle 28,46 TL'de hareket ediyor.

Türkiye'nin CDS'inde düşüş sürüyor

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takasında (CDS) Merkez Bankası'nın sürpriz faiz adımı sonrası düşüş sürüyor. Türkiye'nin risk primi, saat 11.47 itibarıyla yüzde 1,23 düşüşle 394 baz puanda bulunuyor. CDS, dün 30 baz puanlık düşüşle 400'ün altına inmiş, son işlemlerde ise 393 baz puanda hareket etmişti.

Gram altında primli seyir

Dünkü işlemlerde 1554 TL'ye kadar gerileyen altının gram fiyatı, bugün de dolara paralel hareket etmeyi sürdürüyor. Gram altın, saat 13.23 itibarıyla yüzde 2,40 yükselişle 1622 TL'de alıcı buldu. Altının ons fiyatı ise, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki kritik konuşması öncesi negatif.

TL'de baskının azalması sektörleri nasıl etkiler?

Vahap Taştan - Yatırım Finansman Menkul Değerler Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Yönetmeni

TCMB’nin 750 baz puan ile beklentilerin üzerinde aldığı faiz kararı ardından Borsa İstanbul tarafında bankacılık sektörü hisselerinde yükseliş gördük. Buna karşın faizlere duyarlı sektörlerde geri çekilme takip ettik. Ek olarak teknik bir ayarlama ile de dolar bazında endekste yeniden 290 puanın altına geriledik.

TL üzerindeki baskının kısa vadede azalması döviz fazlası olan şirketlerden döviz borcu olan şirketlere doğru para girişi yaratabilir ki burada telekomünikasyon ve enerji şirketleri öne çıkabiliyor. Ayrıca beklentilerin üzerinde bir faiz artırımının otomotiv ve GYO tarafında satışlardaki büyümeyi sınırlaması beklenebilir.

Kurda geri çekilme dün 25,50’nin altına kadar devam ederken bu sabah yeniden 26,50’ye yakın bir fiyatlama var. Kurda denge arayışı tamamlandıkça endeks için de yeni seviyeler oluşacaktır. TCMB kararından bağımsız olarak ise, önceki iki hafta endekste yabancı satışı takip ettik ve teknik göstergelerdeki düzeltme sinyali sürmekte. 7500 altındaki hareketleri teknik olarak riskli görmekteyiz ve bu bölge altında yatırımcıların nakde dönme isteği de artabilir. 7850-7900 bandını ise kritik direnç olarak takip edeceğiz.