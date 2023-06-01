TSPB'den halka açılma sertifika programı

TSPB, piyasa profesyonellerine ve reel sektör temsilcilerine yönelik hazırlanan programın, 15-22 Haziran'da çevrim içi yapılacağını duyurdu. 30 saat olarak tasarlanan programa katılım ücretli olacak.

Etkinlik, başta halka açılmayı planlayan şirketlerin üst düzey yöneticilerine, halka açılma sürecinde yer alacak personele ve aracı kurumların kurumsal finansman bölümlerinde yeni işe başlayan çalışanlarına olmak üzere konuya ilgi duyan tüm katılımcılara yönelik tasarlandı.

Sermaye piyasalarının derinleşmesi şirketlere, yatırımcılara ve ülkenin sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkı sağlıyor. TSPB, bugüne kadar tüm faaliyetlerini sektörün büyümesi ve derinleşmesini artırarak ülkenin kalkınmasında daha fazla rol alması anlayışı ile yürütüyor.

Şirketlerin Finansmana Erişiminde Halka Açılma Sertifika Programı'nda 7 ana başlıkta eğitimler yapılacak.

Eğitimin ana başlıkları, Hukuki İnceleme Süreci, Bağımsız Denetim Süreci, Aracı Kurumlar Tarafından Yapılan İşler, Sermaye Piyasası Kurulu, Kotasyon ve Pazar Araştırması, Takasbank Süreci, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Kaydi Sistem Süreci.

Programa başvuru ve ayrıntılı bilgi için TSPB Birlikte Eğitim (https://eys.tspb.org.tr/basvuru/) adresi ziyaret edilebiliyor.