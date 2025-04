Tufan Cömert: Yabancı yatırımcı yara aldı, içi rahat değil

Takip Et

BBVA Türkiye ve MENA Stratejisti Tufan Cömert, Londra’da yaptıkları yabancı yatırımcı görüşmelerinden edindiği izlenimleri aktardı.

19 Mart’ta siyasi gündemin hareketlenmesi sonrasında, yabancı yatırımcı görüşmelerinin tarihlerinin değişmediğini bunun bir yandan zor bir döneme denk geldiğini ancak bir yandan da dış görünüm açısından şans olduğunu aktardı.

Cömert, bayram öncesi dönemde yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde, çıkan yatırımcıların dönüşlerini “köpekbalığı” benzetmesiyle anlatırken, sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ana konu siyaset ve senaryolardı”

“Bayramdan önceki hafta, Avrupa ve Londra’da zamanlaması bir açıdan çok talihsiz, bir açıdan ise çok ilginç olan bir dizi müşteri ziyaretinde bulunduk. Talihsizdi, zira kimsenin önceliğinin piyasa/ekonomi olmadığı bir haftaya denk geldik. Program çok önceden yapıldığı için değiştirmedik. Fakat bir açıdan da ilginçti, zira onca toz duman arasında, yabancının Türkiye’ye nasıl baktığını daha yaralar taze iken görme fırsatı bulduk.

Tahmin edersiniz ki ana konu siyaset ve senaryolar idi. Burada konunun çok geniş çaplı ele alındığını, sosyal medyada duyduğunuz hangi senaryo varsa, ama saçma ama mantıklı, hemen hepsine hâkim olduklarını söyleyebilirim. Bu kısım ile ilgili bir müşterinin cümlesini hiçbir şey katmadan, aynen söylediği şekilde aktarıyorum: “This was a healthy reminder that Turkey is Turkey” (Bu, Türkiye'nin Türkiye olduğunu sağlıklı bir şekilde hatırlatan bir durumdu.)

Aşağıda bugün yayınladığım nottan, yabancı yatırımcıların Türk piyasaları ile ilgili görüşlerini özetlediğim kısmı bulabilirsiniz.

“Oluşan hasar fiyatlamalara yansıyacak”

Yaklaşık 25 müşteriyle görüştükten sonra, edindiğimiz izlenim, oluşan hasarın, Türk varlıklarının bundan sonra kalıcı şekilde farklı makro tahminler ve farklı bir risk primi ile fiyatlanmasına yol açacağı. Eğer siyasi tansiyon düşmeye başlar ve yatırımcıların algısı normalleşirse, enflasyonun düştüğü, TCMB'nin faizleri indirdiği ve Türk Lirası'nın reel olarak değer kazandığı önceki Türkiye hikayesine geri döneceğiz. Ancak bu, zaman çizgisinde bir kırılma gibi: Bir şey oluyor ve Türkiye kendini başka bir zaman çizgisinde buluyor; hikâye ayni olsa bile daha kötü makro ve finansal dinamikler bizi bekliyor...

Türk eurobondlarının mevcut seviyelerinin cazip olup olmadığı sorusu ziyaretlerimiz sırasında tartıştığımız konulardan biriydi. Birçok yatırımcı Türk tahvillerinin cazip olacak kadar çok satılmadığını düşündüğü için ağırlıklı görüş “hayır” oldu. Bazı müşteriler ise yeni bir satış durumunda bu tahvilleri satın almaya hevesliydi. Yeni bir Türk Hazine ihracının hangi seviyede cazip olacağı sorulduğunda, bazı müşteriler mevcut seviyeler+25/30bp NIP uygun olacağını belirtti. Hazine tahvillerinin yanı sıra, müşteriler daha az yurtiçi riske sahip, daha fazla döviz geliri olan ve mevcut ortamda fayda sağlayabilecek sağlam iş modelleri olan şirketlerle ilgilendiler.

“Merkez Bankası rezervleri merak ediliyor”

Müşteriler, özellikle kısa vadelerdeki devasa faiz yükselişi sonrası, DIBS konusunda daha olumluydu. Ayrıca, TCMB bir kez daha sıkılaştırma modunda olduğundan ve kimse 17 Nisan toplantısında faiz indirimi beklemediğinden, TLREF tahvillerinin bir kez daha cazip olabileceğini tartıştık. Bazı müşterilerin kısa ve orta vadeli tahvillerde alım yaptığını gördük, ancak bunlar TL'deki riskler nedeniyle anladığımız kadarıyla büyük miktarlar değil.

TCMB'nin rezervleri hakkında bize sorulan soru, Merkez Bankası'nın yabancı yatırımcı çıkışlarının devamına dayanabilecek durumda olup olmadığı idi. Bu konuda kaygılar olmakla birlikte rakamlar üzerinden gidildiğinde, kaygıların yönetilebilir olduğunu gördük. TL'de kopuş senaryosu bekleyen yok, kontrollü müdahalenin süreceğine dair neredeyse fikir birliği var.

“Kan kokusu almış köpekbalığı”

Her ne kadar görüştüğümüz müşteriler hisse odaklı değildilerse de ilginç şekilde banka hisseleri, Türklerin borsada ne yapacakları ve hatta benim şahsi hisse portföyüm bile soruldu. Ama bunlar daha çok meraktan, piyasa konusunda bir sinyal içermiyorlardı.

Özetlersem, yabancı yatırımcı yara aldı, içi rahat değil, ama bizim gibi duygusal bakmıyorlar. Hep köpekbalığı benzetmesi yaparım, bir yerde kar fırsatı görüyorsa, kan kokusu almış köpekbalığı misali yabancı oraya geliyor. Şimdi de böyle olacak. Ancak ülkeden 10 çıktıysa dönecek olan 1-2. Diğerleri işlerin düzeldiğini görmeden gelme niyetinde değiller.”