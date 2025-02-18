Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten: Enflasyondaki düşüş bizi pozitif etkiledi

Garanti BBVA'nın Genel Müdürü Mahmut Akten sektöre ilişkin Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Akten 2024'e dair "Hem ödeme sistemleri, hem kredilerde 2024 güçlü büyüme yaptığımız bir yıldı. Sektörün üzerinde büyüdük. Enflasyonun altında bir getiri vardı ama yıl sonuna doğru enflasyonun yüzde 44'lere doğru düşmesi bizi çok pozitif etkiledi" dedi.

Ciddi bir reel faiz oluştuğunu kaydeden Akten verilere bağlı olarak bu yıl da faizlerin düşmesini beklediklerini bildirdi.

"2025'te yüzde 3'lük büyüme rakamaları öngörüyoruz"

2025 beklentilerini paylaşan Akten "Enflasyonun yüzde 19-29 aralığında olacağını düşünüyoruz. Büyümenin de son çeyrekte hareketlendiğini görüyoruz. 2025'te yüzde 3'lük büyüme rakamları öngörüyoruz." diye konuştu.

Bu yılki hedeflerine değinen Akten "Müşterilerle olan çalışmaları ve pazar pozisyonumuzu büyümeterek ilerlemek istiyoruz. Radikal müşteri deneyimi bizim için önemli. Teknolojiye ciddi yatırımlar yapıyoruz. Sadece bu sene 200 milyon doların üzerinde teknoloji yatırımı yapacağız ve dijital kanallara yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kredi kartı kullanımının ciddi biçimde arttığını ancak bir risk görmediklerini dile getiren Akten "Faiz düşüşüyle beraber kredi kartında takipteki alacakların daha da normalize olmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Türkiye kripto işlemlerde 5 ülkeden bir tanesi"

Kriptoda ürün yelpazelerini genişlettiklerini, buraya yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Akten "Buraya ilgi Trump sonrası tekrar hareketlendi. Türkiye kripto işlemlerinde dünyada ilk 5 ülkeden bir tanesi" diye konuştu.

Bankacılık sektörü dinamiklerinin çok güçlü olduğunu belirten Akten şunları söyledi; "Rekabetin yüksek olduğu bir ortam. Bu da ürün çeşitliliği ve teknoloji yatırımıyla müşterilere değer katmaya devam edecek bir sektör görünümünde. Net marjların da yukarı gelmesi söz konusu. Yılın 2. yarısında sektörde daha da güzel sonuçlar gelecek diye düşünüyorum"

Akten İstanbul'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşmada da yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın projeksiyonuyla uyumlu olarak yüzde 19 ile yüzde 29 arasında olacağını ve enflasyonu çift hanelerden düşürmenin kolay olmadığını dile getirdi. Akten "Enflasyon düşünce yatırım yapmak çok daha kolay, enflasyonun düşmesi lazım. Türkiye, enflasyon tek haneye düştüğünde yüzde 5,5 ortalama GSYİH büyümesine ulaşabiliyor. Bu çok ciddi bir rakam" açıklamasını yapmıştı. Altan sektörde riskin aşağı geldiğini sözlerine ekledi.