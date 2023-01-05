Yabancı 2022’de net 6.2 milyar dolar çıkış yaptı

Şebnem TURHAN



Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 2022 yılını Türk menkul kıymetlerinden çıkışla değerlendirdi. Yılın son haftasında hisse senedinde 54 milyon dolar net satış yapan yabancı yatırımcılar devlet iç borçlanma senetlerinde 53 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. Şirket borçlanma senetlerinde ise 30 Aralık haftasında 4 milyon dolarlık net satış yaşandı. Böylece toplamda 30 Aralık ile biten haftada yabancının işlemleri 4 milyon dolarlık net satışa işaret etti. Yılbaşından beri ise 30.12.2022 tarihi ile biten hafta itibarıyla hisse senedi ve DİBS'te sırasıyla 4 milyar 43 milyon dolarlık ve 2 milyar 111 milyon dolarlık net satışlar hesaplanırken, şirket borçlanma senetlerinde ise 21 milyon dolarlık net satışla birlikte toplam 6 milyar 175 milyon dolarlık çıkış görüldü. 30 Aralık ile biten haftada, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasındaki payı 0.4 puan yükselerek yüzde 29,6 seviyesinde bulunuyordu.