Zorunlu tahvil alımı gitti, komisyon geldi

Merkez Bankası (TCMB), TL'nin bankacılık sistemindeki ağırlığını artırmak amacıyla geçen hafta açıkladığı sadeleşme adımlarına ilişkin ilk uygulama talimatını bankalara gönderdi.

Merkez Bankası 500 baz puan faiz artışının ardından dövizden dönüşen kur korumalı hesapların yenilenmesi ve TL'ye geçişi ile TL payının artırılmasına ilişkin maddeleri menkul kıymet düzenlemesinden çıkarmıştı. Benzer şekilde bankaları menkul kıymet tesisine yönelten bazı uygulamalara da son vermişti. Yerine yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon uygulamasına geçeceğini açıklamıştı.

TCMB'nin bankalara gönderdiği ve Reuters'ın gördüğü belgede komisyon uygulamasına ilişkin detaylar yer aldı. Buna göre kur korumalı mevduat (KKM) yenileme ve TL ye geçiş oranında yüzde 100'ün altında olan mevduat bankaları ve yüzde 85’in altında olan katılım bankaları yabancı para zorunlu karşılık üzerinden yüzde 6 ila yüzde 8 arasında komisyon ödeyecek.

TL payına göre en fazla yüzde 3 komisyon

TCMB, bu hedeflerin üzerinde olan bankalar TL'ye geçiş ile yenileme hedeflerini tutturursa, komisyonun yüzde 0'a kadar gerilediği sistemi uygulama talimatı ile açıkladı. TL payına göre komisyon ise en fazla yüzde 3 olmak üzere sıfıra kadar düşebilecek şekilde belirlendi.

Gerçek kişi TL payı artış hedefinin altında kalınırsa bankalar yüzde 2 komisyon ödeyecek. Katılım bankaları için gerçek kişi TL payı artış hedefi yüzde 3,5 yerine yüzde 1,75 olarak uygulanacak. Yenileme ve TL'ye geçiş konusunda uygulanacak komisyondan, vadesi gelen mevduat tutarı 500 milyon liranın altında kalan bankalar istisna tutuldu.

Tüzel kişilerde ise TL payı seviyesinin altında kalınması halinde banka yüzde 1 komisyon ödeyecek. Tüzel kişi mevduatı 10 milyar TL altındaysa banka yüzde 1 komisyondan muaf tutulacak.