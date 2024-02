100 milyon dolarlık 'şaka planı': AVAX’ta hedef 100 doların üzerine taşınıyor

Takip Et

BERFİN ÇİPA

AVAX’ın son piyasa performansı, kripto para birimi alanındaki hâkim belirsizliği yansıtıyor. Önceki etkileyici büyüme eğilimlerine rağmen, mevcut düşüş eğilimi yatırımcı görünümünde bir değişime işaret ediyor. Bu etki, yüzde 10’luk bir düşüşle karşı karşıya kalan BONK ve yüzde 12 oranında düşüş yaşayan Avalanche merkezli olmayan borsa Trader Joe’nun tokeni JOE dâhil olmak üzere Solana ekosistemindeki şaka coin’lere kadar uzanıyor. Yatırımcılar belirsiz piyasa ortamında daha temkinli bir duruş benimsedikçe bu tokenlar artık artan satış baskısıyla mücadele ediyor. Bu, pazar yorgunluğunun veya daha yenilikçi, verimli blockzinciri teknolojilerine doğru bir geçişin işareti olabilir.

Helin Çelik

2020’nin Eylül ayında hayatımıza giren AVAX kısa süre içerisinde yatırımcılardan büyük ilgi gördü. DeFi uygulamalarını başlatma imkânı sunan Avalanche ağı; ölçeklenebilirlik, güvenlik ve merkeziyetsizlik kavramlarını tek bir merkeze alarak diğer ağlardan ayrışmayı başardı. AVAX da bu ağ üzerinde kullanılan ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan bir kripto para birimi. 2021’in Kasım’ında tüm zamanların zirvesi olan 144,96’ya yerleşen AVAX, şimdilerde 50 doları geçmeye çalışıyor.

50 doları geçmek için nasıl bir hikâye gerekli?

WOFDEX Araştırma Direktörü Helin Çelik’e göre sorunun cevabı Fed’de gizli; “AVAX da diğer kriptolar gibi gerileme eğilimi gösterdi. Bu hafta itibarıyla piyasanın yeniden canlandığı ve Fed faiz kararı öncesi yatırımcının long pozisyonlardaki hacmini artırdığı görülüyor. Bu ivmenin yıl içerisinde kalıcı hale gelmesi için Fed’in faiz indirimlerine başlaması ve ülkelerin regülasyonlarının en azından yumuşak tonda ilerlemesi lazım. Özellikle Fed’den gelecek aksiyonları listenin başına koyabiliriz; çünkü borçlanma maliyeti düştükçe yatırımcı fon yaratma konusunda cömert olacaktır. Bu da riskli varlıklara pay ayırmak için iyi bir sebep. Yanı sıra, kripto piyasasında yazılacak iyi bir hikâye yılın verimli geçmesine yardımcı olacaktır. Bu gelişmelerden herhangi birinin terse dönmesi ise en çok altcoin’lerdeki kaybı artırır.”

Ozan Kara

AVAX’ın güçlü bir trend içinde olduğunun altını çizen Kripto Para Uzmanı Ozan Kara; “Avalanche ağı Real World Asset Tokenization’da (RWA) en güçlü oyuncu. Bunu AvaLabs sayesinde başarabiliyor. Çünkü AvaLabs aslında bir teknoloji firması ve Avalanche ağında çalışmalar yapıyor. Yani kâr amacı güden, rekabetçi bir şirket… Bu durum Avalanche ağının işine yarıyor. Yaptığı anlaşmalarla Avalanche ağı daha çok kullanılan ve gelişen bir blokzincir oluyor. Real World Asset Tokenization öncelikli olarak geleneksek finans ürünlerinde başlayacak ve Boston Consulting’in önümüzdeki yıllarda 16 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşmasını beklediği bir pazar. 2 trilyon doların altında olan kripto para piyasa büyüklüğü için bu büyük bir rakam. Bunun nedeni, dünyadaki her bir varlığın blokzincirde bir kopyasının veya temsilinin yaratılabilecek olması. Şu an kullanılan stabil kripto paralar gibi. Bunları tahviller, kontratlar ve emlak piyasası takip edecek. Avalanche’ın geleneksel bir finans ağı olması, RWA’nın geleceği için önemli bir gösterge. 50 doların ardından gelen yükseliş aslında Layer1 kripto paralarına baktığımızda ortalama sayılabilir. AVAX son 90 günde yüzde 200’ün üzerinde yükseldi, diğer kripto paraları geride bıraktı, bunun üzerine piyasa satış yerken daha fazla düşüş göstermedi. Bu AVAX’ın güçlü bir trend içinde olduğunun en büyük göstergesi.”

YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Altuğ İşler

Çelik: AVAX yatırımcısı işlem yaparken altcoin’lerin dominance oranına, borsalardaki long/short likidasyon seviyelerine ve tabanında açıklanacak olan haber akışlarına dikkat etmeli. Bunların yanı sıra, piyasanın ağırlıklı olarak riskli varlık yatırımcısını destekleyip desteklemediğine de bakılmalı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler yatırımcı algısı dolayısıyla yatırım tercihi üzerinde etkili olacaktır. Fiyatlamalar doğrultusunda her zaman teknik ve temel analize birlikte bakılmalı.

İşler: AVAX yatırımcısı yeni çıkacak şaka coin’lerde nasıl Airdrop alabilirim diye takip edebilir. Aldığı AVAX’ı sadece tutmayıp stake ederek bundan gelir elde edip, işlem yaparak Airdrop’lardan faydalanabilirler. Parayı yatırmaktan ziyade aktif kullanırlarsa daha fazla pasif gelir elde edebilirler.

Kara: Avalanche birçok alanda faaliyetlere ev sahipliği yapan önemli bir blokzincir. Benim ilk 5 blok zincir arasında gördüğüm Avalanche bir yerde öne çıkma konusunda problem yaşamaktaydı. Bunu RWA atağı ile çözecek gibi. Bundan dolayı RWA tarafındaki gelişmeleri takip etmek önemli. Bunun yanında Avalanche’ın rakibi olsa da Ethereum ETF haberi ve bunun gerçekleşme ihtimali takip edilmeli. Avalanche güçlü bir topluluğa sahip. Bu toplulukları takip etmek herkesten önce fiyatlanmayanı almayı sağlayabilir. Kripto paralarda fiyat etkisi geç görüldüğü için bunun önemli olacağını düşünüyorum.

GRAFİK NE SÖYLÜYOR?

WOFDEX Araştırma Direktörü Helin Çelik AVAX Grafiğini Kripto Masası için değerlendirdi.

Kripto para piyasası FOMC tutanakları ve Powell’ın basın açıklamasının akabinde hafta ortasında sert bir geri çekilme yaşadı. Bu etkiyle birlikte AVAX, alçalan takoz hedefine giderken 20MA eksenine kadar geriledi. 34.38 desteğine denk gelen bu alanın ve dolayısıyla hareketli ortalamanın üzerinde tutunması kritik olarak görülüyor. Aksi halde bir retest aşaması yaşanabilir ve 30’un altına gevşeyebilir. Teknik açıdan formasyon hedefi kademeli olarak 38-42-49 seviyelerine kadar ivme yakalayabileceğini gösteriyor. RVI’daki gerilemenin dip seviyelere gelmesinin ardından yeni bir hareket başlayabilir. 30’lu seviyelerdeki kazanım korunabilirse yeniden yukarı yönlü hareketlilik yaşanabilir.

"Avalanche Vakfı, 100 milyon dolarlık NFT kuluçka fonu üzerinden şaka coin pazarına daldı. Şaka coin’ler üzerinden blokzincir aktivitesini artırmaya ve genel piyasa hissiyatına meydan okumaya hazırlanıyor. Planı tutarsa, 50 doların üzerine tutunmaya çalışan Avax, fiyatını katlayabilir."

ETH ETF ONAYI GELİRSE NE OLUR?

Altcoin’lerin hareketlenmesi için yatırımcının gözü kulağı Ethereum’dan gelecek ETF onayı haberinde… Peki, onay gelince AVAX’ta da kıpırdanma görecek miyiz? Uzmanların yanıtı “evet” oldu.

"AVAX son 90 günde %200’ün üzerinde yükseldi"

İşler; “ETH ETF onayının etkisi pozitif olur çünkü Bitcoin ve Ethereum’dan sonra ikinci dalgada daha PoW ağlarının ETF onay beklentisi olacak. Bunun ardından sırada hangi coin olur diye düşününce AVAX’ın öne çıktığını görüyoruz. ETH ETF onayı altcoin’lere can vereceği için kesinlikle pozitif etkilenecektir. Daha sonra AVAX’a onay sırası gelince artı bir olumlu etki göreceğiz. Boğa sonrası için 100 doların üzeri AVAX’ı konuşursak şaşırmamak lazım.”

Kara ise; “ETH ETF onayı kripto paralar için Bitcoin’den daha önemli bir gelişme. Ama bu onaydan daha çok değer kazanacak coin’lerin başında Ethereum rakipleri diğer Layer1’ler gelmekte. Bitcoin ETF beklentilerin altında seyir etse de düzenleyiciler tarafından kabul görmeye başlaması önemli bir gelişmeydi. Ancak Bitcoin zaten tartışma konusu değildi. Haziran ayında SEC’nin Coinbase’e açtığı Bitcoin hariç diğer kripto paraları menkul kıymet ilan etmişti. Bu haber ile kripto paralarda yüzde 30’lara varan sert düşüşler görüldü. Piysanın bu tepkisi ETH ETF onayının önemini gösteriyor. Bitcoin ETF’ini onaylamak zorunda kalan SEC, Ethereum ETF’ini de onaylamak zorunda kalırsa gerçek bir altcoin rallisine başlayacaktır. Bundan diğer altcoin gibi özellikler Proof of Stake onay mekanizmasına sahip AVAX pozitif etkilenecektir. Buradaki pozitifi açmak gerekirse 5-6 kat seviyesinde değerlemeler görebiliriz. Çünkü ETH için beklenti 4 katı değerine ulaşması” yorumunu yaptı.

AVALANCHE’TAN ŞAKA COİN ATAĞI

Avalanche Vakfı, şaka coin yatırım programıyla ilgili kritik adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekip, şaka coin yatırımı için kriterlerini paylaştı. Çelik; “Avalanche’ın piyasadaki çeşitli projeleri desteklediğini biliyoruz. İddialı şaka coin çıkışı da bu eksende değerlendirilmeli. Avalanche tabanında geliştirilen şaka coin’leri desteklemek için kriterlerini yakın zamanda paylaştılar. Göze çarpan en kritik nokta 100 balinanın toplam arzın yüzde 60’ından fazlasına sahip olmaması kriteri. Fiyat istikrarının bozulmaması için yapılan bir hamle olduğunu düşünüyorum, ancak yatırımcı için yeterli değil. Yatırımcı, üretilen her bir şaka coin’in nasıl bir yönetim anlayışıyla kurulduğunu araştırmak zorunda. Bu konuda özel ve farklı detaylara kafa yormak durumunda kalınıyor. Yüksek kâr beklentisiyle girilen şaka coin’ler sonrasında yatırımcıyı hüsrana uğratabiliyor. Pek çoğu iyi bir çıkış yakalayıp, devamını getiremeyip sert düşüşler yaşıyor ve aylarca aynı fiyat ekseninde hareket ediyor. Bu döngünün yakın zamanda değişeceğini sanmıyorum. Piyasanın sağlam bir zemine oturtulması için daha ciddi projelere kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.



Kripto Teknik Kurucusu Altuğ İşler ise bu adımın AVAX fiyatına olumlu katkı sunacağını düşündüğünü belirtti ve ekledi; “AVAX’ın son dönemlerde şaka coin’lere ciddi bir fonlama destek çalışması var. Parayı şaka coin’lere yatıranların parasını AVAX’a aktarmaya çalışıyorlar. Başarılı olurlarsa AVAX’ta ciddi bir yükseliş görebiliriz. Burada yatırım yapacaklardan çeşitli şartlar isteniyor. Ya AVAX tutsun ya belli bir AVAX NFT’sine sahip olsun ya da daha önce AVAX’ta belli sayıda işlem yapmış olsun gibi kriterlerin sağlanması önemli. Yani AVAX’ta işlem yapmayı teşvik edecek kişilere bu desteği vermek istiyor. Bu da doğal olarak AVAX’ın fiyatını pozitif etkileyecek bir adım. AVAX 50 doları kolaylıkla geçecektir. Sadece Bitcoin’in sabit kalıp, altcoin’lere para akışının hızlanması gerekir.”



Kara, 100 milyon dolarlık hacme atıfta bulunarak; “Şunu kabul etmek lazım, her ne kadar blokzincir devrimsel bir teknoloji olsa da şu an aktif olarak bu sektöre yatırım yapan büyük bir kesimin risk iştahı yüksek ve yüksek getiri beklentisine sahip. Şaka coin’ler de bu kesimin daha da yüksek risk iştahı ve daha da yüksek getiri beklentisine sahip kişilere hitap etmektedir. Haber değeri de yüksek olan şaka coin’lerin yükselişi ve düşüşü yüksek blokzincir aktivitesini sağlamaktadır. Avalanche’ın bu coinlerin gelişimine ayırdığı 100 milyon dolar birçok blokzincirin ana faaliyetleri için hayal edebileceğinden fazla. Şaka coin’leri sevmesem de bir hareket yarattığını kabul etmem gerekir. Bu açıdan blokzincirin gelişimine yapılan her katkının önemli olduğunu düşünüyorum. 100 milyon dolar ile sağlanacak hacim AVAX coin’in değerini artırmaya yönelik olacaktır. Yani vakıf en önemli varlığı olan AVAX coin’lerinin değerini artırmak için bu yatırımı yaptığını düşünürsek AVAX yatırımcıları için kesinlikle önemli olacaktır. Kim bilir belki Avalanche ağında yeni bir Shiba coin görmemizi sağlar” şeklinde konuştu.