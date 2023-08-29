5 yılda 2 milyar dolarlık kripto para çalındı

Güncel gelişmelere hızlı tepkiler veren kripto para piyasaları, takip edilemezlik ve merkeziyetsizlik özellikleriyle siber saldırganların sıkça hedef aldığı ekosistemlerden biri oldu. Kripto suçlara ilişkin gündemin merkezinde ise Kuzey Koreli hacker grupları yer aldı.

Kripto dolandırıcılığı odağında izleme, tehdit istihbaratı ve risk danışmanlığı gibi hizmetler sunan TRM Labs tarafından 18 Ağustos’ta paylaşılan bir rapor, Kuzey Kore merkezli hacker gruplarının 2023’ün başından bu yana 200 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Türkiye Ülke Müdürü Kafkas Sönmez, “2018'den bu yana hızla gelişen endüstri, kripto dolandırıcılarının ve siber suçluların da hedefi haline geldi. Yıllar içinde hedefleri, teknikleri ve modelleri değişen kripto para hackerları arasında ise Kuzey Koreli gruplar öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

5 yılda 30'u aşkın saldırı

Söz konusu raporda, son beş yılda Kuzey Koreli hackerlar tarafından 30’u aşkın saldırıda 2 milyar dolardan fazla kripto çalındığı ortaya konuldu. 2023 yılında kripto para saldırılarında çalınan toplam miktarın 2022’ye kıyasla düşüş gösterdiği tespit edilirken, Kuzey Kore’nin kripto ekosistemine odaklanmayı sürdürdüğü belirtildi. Kuzey Koreli hackerların yılın başından bu yana çaldığı kripto miktarının, toplam tutarın beşte birine karşılık geldiğine dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Yapılan analizde, teknikleri ve araçları gelişen hackerların başarılı olduğu vurgulanıyor. 2023’te yaşanan hack olaylarında Kuzey Koreli hackerların saldırı boyutları, diğer siber suçluların saldırılarından 10 kat daha büyük. Özellikle son yıllarda siber suçlular merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemini hedef alıyor. Lazarus isimli bir grup, geçtiğimiz aylarda 35 milyon dolarlık Atomic Wallet soygunuyla ilişkilendirilmişti” dedi.

Yasa dışı aktivitenin yalnızca 5’te biri Bitcoin blokzincirinde

TRM Labs tarafından hazırlanan başka bir raporda ise yasa dışı kripto para aktivitesinin Bitcoin blokzincirinden uzaklaştığı, suçluların farklı zincirleri benimsediği görüldü. Raporda yasa dışı kripto para hacimlerinin yalnızca 5’te birinden daha azının Bitcoin blokzincirinde yaşandığı kaydedildi. Ethereum, Tron gibi farklı blokzincirleri geliştirdikçe siber saldırganların da daha az risk almak için farklı zincirler tercih ettiğini dile getiren Gate.io Türkiye Ülke Müdürü Kafkas Sönmez, “2016’da yasa dışı kripto aktivitesinin %97’si Bitcoin blokzincirinde gerçekleştiriliyordu. Bugün bu rakamın %19’a kadar gerilediğini görüyoruz. Bitcoin daha geniş kitlelerce benimsendikçe, dolandırıcılığı tespit eden araçları da gelişiyor. Ekosistem potansiyel risklere karşı ortak çözümler geliştiriyor ve hırsızlık gibi aktiviteler Bitcoin blokzincirinden uzaklaşıyor” diye konuştu.

“Bireysel yatırımcı merkezi borsaları tercih etmeli"

Kriptonun pek çok kişi açısından en erişilebilir yatırım aracı olduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Her yaştan insan kripto para birimleriyle birikimlerini korumak, ek tasarruf elde etmek istiyor. Bu noktada kripto topluluğunun siber suçlulara karşı ortak bir mücadele yürütmesi gerekiyor. Bireysel yatırımcılar, karşılarında daima bir muhatap bulabilecekleri, regülasyonlara göre hareket eden, %100 rezerv kanıtı sunan ve güvenlik özelliklerini daima geliştiren merkezi borsaları tercih etmeli. Bu tercih, merkeziyetsiz teknolojilerden uzak kalmak anlamına gelmiyor.

2013’ten bu yana istikrarlı ve güvenilir ürün ve hizmetler sunmayı başaran Gate.io olarak, kullanıcı yatırımlarını hem merkezi hem de merkeziyetsiz yöntemlerle koruyoruz. Kapalı devre ticaret sistemi, üçüncü taraf bulut güvenlik savunma sistemleri, güvenli bağlantı, güvenlik duvarı, DNS güvenliği, soğuk/sıcak cüzdan ayrımlı depolama çözümü gibi önlemlerle hem platformu hem de kullanıcı varlıklarını uçtan uca koruyor, kullanıcılarımızın tek tuşla Web3 çözümlerinden yararlanmasını mümkün kılıyoruz. Gate.io, diğer proje ve borsalardan varlık güvenliği için yaptığı yüz milyonlarca dolar yatırımla ayrışıyor.”