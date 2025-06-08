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İlk Bitcoin ATM’si hizmete girdi!

Romanya, dijital finansal hizmetler alanında dikkat çeken bir adım attı. Ülkenin resmi posta kurumu Romanya Ulusal Postanesi,  Tulça  kentindeki bir şubesine ülkenin ilk Bitcoin ATM’sini yerleştirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İlk Bitcoin ATM’si hizmete girdi!
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Yapılan resmi açıklamada, ATM’nin hem yerel para birimi RON hem de Bitcoin (BTC) işlemlerine olanak tanıdığı bildirildi. Vatandaşlar bu ATM aracılığıyla kolaylıkla kripto para satın alabilecek ya da bozdurabilecek.

Tulça’daki pilot uygulamanın ardından, Bitcoin ATM’lerinin Alexandria, Piatra Neamț, Botoșani ve Nădlac kentlerindeki postanelere de kurulacağı duyuruldu. Böylece kripto finansal hizmetlerin ülke geneline yayılması amaçlanıyor.

Romanya Ulusal Postanesi, bu girişimin sadece teknolojik değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm sürecinin parçası olduğunu vurguladı. Açıklamada, kripto hizmetleriyle donatılan şubelerin, modernleşen kamu hizmetleri ile birlikte halkın günlük yaşam pratiklerine dijital unsurların daha fazla yerleşmesini sağlayacağı belirtildi

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