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Dev bankadan kripto hamlesi: Euro’dan sonra dolar!

Societe Generale, Ethereum ve Solana ağında ABD doları stabilkoini çıkaracak. Banka daha önce de 40 milyon Euro dolaşıma ulaşan Euro stabilkoin çıkarmıştı.

Haber Merkezi
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Dev bankadan kripto hamlesi: Euro’dan sonra dolar!
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Societe Generale'nin kripto iştiraki SG Forge, Ethereum ve Solana ağında dünyanın ilk banka tarafından çıkarılan dolar stabilkoin'ini tanıtmaya hazırlanıyor.

Bu girişim, Societe Generale'yi halka açık bir blok zincirinde bir dolar stabilkoin çıkaran ilk çok uluslu bankacılık grubu olarak konumlandıracak.

Stabilcoin öncelikle kurumsal yatırımcıları hedefliyor ve Avrupa Birliği'nin düzenlenmiş tokenize dolar likiditesi talebini karşılamayı amaçlıyor.

Çıkarılacak stabilkoinin saklama merkezi BNY Mellon olacak.

SG Forge Nisan 2023'te şu anda 40 milyon Euroluk bir dolaşıma sahip olan bir Euro stabilkoin olan EURCV'yi piyasaya sürmüştü.

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