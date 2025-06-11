Kripto fonlarında tutulan varlık miktarı rekor seviyeye çıktı

Kripto fonlarında tutulan varlıklar, ticaret gerilimlerinin hafiflemesinin risk iştahını artırması ve bazı yatırımcıların dijital para birimlerini piyasa dalgalanmalarına karşı korunmak ve ABD'deki varlıklarını çeşitlendirmek için kullanmasıyla mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı.

Morningstar'ın 294 kripto fonuna ilişkin verileri, bu fonların geçen ay aralık ayından bu yana en yüksek seviye olan 7,05 milyar dolar net giriş aldığını ve yönetim altındaki toplam varlıkları 167 milyar dolara çıkardığını gösteriyor.

Coin Bureau'nun analisti ve kurucusu Nic Puckrin, Bitcoin'in yükselişinin ana nedenlerinden birinin ABD'nin yatırım hikayesine olan inancın azalması olduğunu söyledi. "Doların düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor, tahvil getirileri yükseliyor, hisse senedi piyasaları hakkında belirsizlik var. Ancak Bitcoin güçlü duruyor gibi görünüyor" dedi.

Aether Holdings'ten Lin, “Akışların güçlü kalacağını düşünüyorum, ancak muhtemelen ETF'ler piyasaya sürüldükten sonra gördüğümüz telaştan daha istikrarlı olacak” derken "O ilk dalga biraz tahliye vanası gibiydi. Şu anda olan şey daha önemli; bu, kriptonun çeşitlendirilmiş portföylerde kalıcı bir demirbaş haline gelmesinin başlangıcı” dedi.

Coinshares verilerine göre, mayıs ayında Bitcoin fonları net 5,5 milyar dolar ve Ether fonları net 890 milyon dolar çekti.