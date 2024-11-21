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Bitcoin'de yeni rekor: İlk kez 97 bin doları aştı

Bitcoin fiyatı ilk kez 97 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı, tarihi seviyesini gördü.

Haber Merkezi
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Bitcoin'de yeni rekor: İlk kez 97 bin doları aştı
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Bitcoin, Trump'ın kripto planlarına ilişkin iyimserlikle 97 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

ABD'de 5 Kasım seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paralarda başlayan ve Bitcoin'in 100 bin dolara doğru gitmesini sağlayacağı iddia edilen ralli sürüyor.

Trump kampanya sürecinde stratejik bir Bitcoin stoku oluşturmak ve dijital varlıklara olumlu bakan düzenleyiciler atamak da dahil olmak üzere ABD'yi dijital varlık endüstrisinin merkezine yerleştirme sözü verdi.

Bitcoin fiyatı yüzde 128 yükseldi

Bitcoin fiyatı Fed'in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 128 yükseldi.

IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamorei "100.000 dolar sınırına yaklaşırken her şeyin yolunda gideceğinden emin olmasam da, talep doymak bilmez görünüyor" yorumunu yaptı.

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