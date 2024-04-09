Coincall, Türkiye pazarına giriş yaptı

Coincall Coincall MENA, CIS ve Türkiye Müdürü Muhammed Kasım, “Coincall, bu hamleyle kripto ticaretin tam potansiyelini herkese anlaşılır ve erişilebilir kılarak açığa çıkarma taahhüdünü Türkiye’ye taşıyor. Coincall’un kısa sürede güvenilir ve benzersiz kullanıcı deneyimine odaklanan bir kripto opsiyon ve vadeli işlem platformu arayan kıdemli yatırımcıların dikkatini çekeceğine inancımız tam” dedi.

En büyük altcoin opsiyon borsası

CoinMarketCap verilerine göre 165 milyon doları aşkın 24 saatlik işlem hacmiyle inovatif ve yenilikçi kripto türev platformları arasında dikkat çeken Coincall, Türkiye pazarındaki potansiyeli değerlendirme ve ülkeyi büyüme yolculuğunun merkezine yerleştirme adımları atan küresel platformların sonuncusu oldu. 0'a kadar düşük spread ile opsiyon ticareti deneyimi sunduklarını dile getiren Muhammed Kasım, "Opsiyonlar, sürekli ve vadeli işlemler denince son dönemin en yenilikçi platformlarından biri olan Coincall, en büyük altcoin opsiyon borsası olma unvanını taşıyor. Kripto türev ticaretinde dokuz yıllık deneyimiyle öne çıkan, JPMorgan, Binance, OKX, Bybit gibi hem geleneksel hem de dijital varlık şirketlerinde tecrübe kazanan bir ekip tarafından kurulan Coincall, Türkiye’de de güçlü bir ekiple faaliyet göstermeye başladı. Kullanıcı varlıklarını birebir karşılığıyla korumak için üçüncü taraflarla çalışan ilk merkezi türev borsası olan Coincall, Bitcoin, Ethereum, Solana gibi amiral gemisi kripto para birimlerinin yanı sıra Kaspa, Dogecoin gibi kripto para birimlerinin türevlerini ve onlarca popüler altcoin’in vadeli işlemlerini gerçekleştirebilme olanağı sunuyor” diye konuştu.