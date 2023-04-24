GAMI Teknoloji, Venture Builder olarak yönetiliyor

GAMI Teknoloji, büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Dünya çapında Web3 teknoloji ürünlerini kullanıma sunan ve teknoloji ihracatını sağlayan şirket, ürünün fikir aşamasından kullanıma sunulmasına kadar olan tüm süreçlerini üstleniyor. Web3 alanına odaklanan ilk Venture Builder olarak yola devam eden GAMI Teknoloji, GAMI World ana markası çatısı altında önemli projeler geliştirerek yeni bir vizyon ortaya çıkarmayı hedefliyor.



GAMI World bünyesinde bulunan ve alandaki eksiklikleri tamamlamak amacıyla hayata geçirilen blokzincir tabanlı kitlesel fonlama platformu GAMI Launch, NFT temelli sağlık uygulaması GAMI Move ve hem Web2 hem de Web3 şirketlerinin kullanabildiği pazarlama platformu Midle ile Venture Builder yapısına yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Ürünlerin tüm süreçleri ekip içinde yönetiliyor

Ürünlerin fikir aşaması ve geliştirilmesinden sonra meydana gelen tüm süreçler, GAMI Teknoloji’nin kendi iç kaynaklarıyla İstanbul’da bulunan ofisi üzerinden yönetiliyor. Teknoloji ve Web3 alanlarında geliştirilecek olan ürünlerin fikir üretimi, ürün geliştirme, pazarlama, hukuk, sosyal medya ve tüm tasarımsal süreçleri uzman bir ekip tarafından hayata geçiriliyor.



GAMI’nin Venture Builder yapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan GAMI Teknoloji CEO’su Gökhan Altın, ‘’2023 hedeflerimiz arasında elde ettiğimiz deneyimleri farklı alanlarla entegre ederek vizyonumuzu geliştirmek ve kullanıcılarımıza çeşitli noktalarda destek sağlamak bulunuyordu. Venture Builder olmamızın altındaki en büyük motivasyonumuz sektördeki eksiklikleri tespit ederek doğrudan bir şekilde tüm süreçleri GAMI Teknoloji bünyesinde, GAMI World çatı markası altında çözümleyebilecek olmamızdı. Web3 odaklı Venture Builder olarak emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz.’’ dedi.



Şirketin Venture Builder yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan GAMI Teknoloji COO’su Fatih Dinçel, ‘’GAMI Teknoloji olarak, Venture Builder yapılanmasıyla beraber Web3 alanındaki ürünlerin ilk aşamasından son aşamasına kadar olan süreci tamamen kendi bünyemizdeki ekip arkadaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Projeleri üreten ve geliştiren ekip alanlarında uzman kişilerden oluşuyor. Bu alanda ülkemizdeki ilk Venture Builder olmanın gururunu yaşıyoruz. Gelecek dönem hedeflerimiz arasında küresel ölçekte adından sıkça söz ettiren bir Venture Builder olmak bulunuyor.’’ dedi.

