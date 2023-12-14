‘Güvercin Fed’ kripto paraları nasıl etkiler?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024 yılında faiz oranlarını durdurma ve muhtemelen indirme kararı, kripto paralar ve kripto ile ilgili hisse senetleri üzerinde olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip. Bu karar, BlackRock fon yöneticisi Jeffrey Rosenberg tarafından yatırımcılar için bir "yeşil ışık" olarak nitelendirildi.

CoinTR Araştırma Departmanı'nın hazırladığı rapora göre; Apollo Crypto yatırım fonunun baş yatırım sorumlusu Henrik Andersson, bu durumun kripto paralar ve kripto ile ilgili hisse senetleri için "pozitif bir etki" yaratacağını belirtti.

Bu beklentiler doğrultusunda, Fed'in 2024 yılı içinde altı kez faiz oranı düşürmesi bekleniyor. Fed Başkanı ise, gerekli koşullarda para politikasını daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade ederek, ekonomik göstergelere bağlı olarak gelecek yıl faiz artırımı yapma olasılığını dışlamadı. Bu durum, Fed'in ekonomik büyüme ve enflasyon hedefleri arasında denge kurmaya çalıştığını gösteriyor. Fed'in olası faiz düşüşleri, özellikle sermaye piyasalarını ve yatırımcı güvenini olumlu yönde etkileyebilir.