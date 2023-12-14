Altında Fed dopingi: Yükseliş devam eder mi? Gram altın kaç lira, 14 Aralık güncel altın fiyatları

Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı, 4 Aralık'ta 2148 dolara çıkarak tarihi zirvesini yenilerken, sonrasında dolar endeksindeki güçlenmeyle gerilese de; dün ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen mesajlarla tekrar, hem kritik hem de psikolojik seviye olan 2000 doların üzerine çıktı.

Fed, dün politika faizini beklentilere paralel değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesinde bırakırken, ‘güvercin’ mesajlar verdi. 'Ekonomik Projeksiyon Raporu'unda, Fed'den 2024 yılında 75 baz puan faiz indirimi öngörüldü. Fed Başkanı Powell ise, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede olduğu mesajını verirken, ek faiz artış ihtimalinin hala masada olduğunu da vurguladı ve "Faizleri indirmek için ne zamanın uygun olacağı sorusu bugün gündeme geldi" dedi.

Piyasalar Fed’i ‘olumlu’ görürken, piyasalarda risk iştahı arttı. Dolar endeksi 103 seviyesinin altına sarktı; ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4'ün altına gerilerken; 2 yıllık tahvil faizi ise, 6 ayın en düşük seviyesine kadar geri çekildi. Ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları hızlı yükseldi.

Fed öncesi 1981 dolarda işlem gören ons altın, bugünkü işlemlerde 2040 dolara kadar çıktı ve böylelikle 5 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Sarı maden, saat 11.46 itibarıyla yüzde 0,66 yükselişle 2036 dolarda hareket etti. Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle yeniden 1900 liranın üzerini test etti ve 195 liraya kadar çıktı. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 0,94 yükselişle 1901 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatlarıyla ilgili genel beklenti ise, 2024 yılında Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesiyle beraber yeni tarihi zirvelerin görülebileceği. Para piyasalarındaki şu anki fiyatlamalarda, Fed'in mart ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45'ten yüzde 87'ye çıkmış görünüyor. Bundan sonraki süreçte, açıklanacak makroekonomik verilerin ve Fed’den gelecek sözlü yönlendirmelerin yakından takip edilmesi ise, kritik önemde bulunuyor.

Ons altında yeni zirveler kaçınılmaz

Volkan Dükkancık - Marbaş Menkul Strateji ve Varlık Yönetimi Direktörü

Fed beklendiği gibi üçüncü toplantısında da faizleri yüzde 5,25-5,50 bandında sabit tutarken, Fed Başkanı Powell'ın karar sonrası yaptığı açıklamalarında ve noktasal tahmin grafiklerinde 2024 yılı için artık döngünün faiz indirimi şeklinde dönüşeceğinin belirtilmesi, küresel risk iştahını artırmış durumda. Kararın ve açıklamaların ardından Dolar Endeksi hızla gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ağustos ayından bu yana ilk kez yüzde 4’ün altına indi.

Dolardaki değer kaybına paralel olarak, dolar cinsi fiyatlanan emtia ve değerli metal fiyatlarında da yukarı yönlü hızlı hareketler yaşandı. Bu noktada altının onsu da tekrar 2000 dolar eşiğinin üstüne değer kazanmış durumda. Son 2 yıldır yüksek enflasyona rağmen yeterince değer kazanamadığını düşündüğüm altın cephesinde, Fed’in faiz indirim hikayesiyle gecikmiş bir fiyatlamanın yaşanabileceği kanısındayım. Bu bağlamda 2000 dolar üzerinde dengelenmenin ardından önümüzdeki aylarda ons altında yeni zirveler gelmesi kaçınılmaz görünüyor.