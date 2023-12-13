Fed Başkanı Powell: Faiz artışı hala masada

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yüzde 2 enflasyona dönme hedefine tamamen bağlı olduklarının altını çizen Powell, "Gelecekteki kararlarımızı tamamen verilere, görünümün gelişimine ve gelişen risklere göre vereceğiz" dedi.

Powell, "FOMC katılımcıları daha fazla faiz artırımı olasılığını masadan kaldırmak istemedi. Hala, faizlerin yeterince yüksek olup olmadığına odaklıyız" olarak belirtirken; "Faizleri indirmek için ne zamanın uygun olacağı sorusu bugün gündeme geldi" şeklinde vurguladı.

Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyon, işsizlikte ciddi artış olmadan hafifledi. Ancak enflasyon hala çok yüksek. Yüzde 2 enflasyona dönme hedefimize tamamen bağlıyız.

Attığımız adımlar politika faizini sınırlayıcı bölgeye getirdi. Yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi

Gelecekteki kararlarımızı tamamen verilere, görünümün gelişimine ve gelişen risklere göre vereceğiz.

İş gücü piyasası hala sıkı, ancak daha iyi bir dengeye geliyor. Politika yapıcılar iş gücü piyasasında yeniden dengelenmenin devam etmesini bekliyorlar.

Çekirdek PCE fiyatların Kasım'da sona eren 12 ayda yüzde 3,1 yükseldiğini tahmin ediyoruz.

Sınırlayıcı duruşumuz ekonomik aktvite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Şu anda politika faizimizin tepe noktasına yakın olduğuna inansak da, geçmişte döngü bize sürprizler yaptı.

FOMC katılımcıları, faiz artırımını masadan kaldırmadı

Temkinli şekilde durmaya devam edeceğiz. FOMC katılımcıları daha fazla faiz artırımı olasılığını masadan kaldırmak istemedi. Hala, faizlerin yeterince yüksek olup olmadığına odaklıyız.

Faizleri indirmek için ne zamanın uygun olacağı sorusu bugün gündeme geldi.

Resesyon olasılığı her zaman var

Gelecek yıl bir resesyon olasılığı her zaman var. Zafer ilan etmek için gerçekten çok erken, hala önümüzde bazı riskler var.

Projeksiyonlardaki farklar, önceden beklenenden düşük enflasyonu yansıtıyor.

Faiz indirimleri daha tartışılacak

Faizlerin ne zaman indirileceği daha tartışılacak, çok dikkatli şekilde karar vereceğiz. Faizler konusunda yeterince şey yaptık, ancak bundan henüz tamam olarak emin değiliz.

Eğer güçlü bir büyüme görürsek, bu enflasyonu aşağı getirmenin daha uzun süreceği anlamına gelir.