Fed kritik faiz kararını açıkladı: Faiz indirimi mesajı verildi

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın kilitlendiği yılın son faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı ve faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.

Federal Rezerv faiz oranlarını oy birliği ile sabit tuttu ve enflasyonun beklenenden daha hızlı iyileştiğine işaret ederek gelecek yıl faiz indirimlerine kapı açtı.

FOMC üyelerinin çoğu iki günlük toplantının ardından açıklanan projeksiyonlarda 2024 yılı için üç faiz indirimi öngördü. Üyeler, görevin tamamlandığını ilan etmekte tereddütlü davrandılar ve daha sıkı politikanın mümkün olduğunu söyleyen son versiyonlardan çok az değiştirilen politika açıklamalarında daha yüksek oranları göz ardı etmemeye dikkat etti.

Ancak enflasyonun bu yıl yetkililerin beklediğinden çok daha hızlı düşmesi nedeniyle yeni bir artış uzak görünüyor.

Faiz toplantısı sonrası açıklama şöyle:

Politika yapıcılar eylül projeksiyonları ile karşılaştırıldığında 2024'te zayıf GSYH büyümesi ve aynı işsizlik oranını bekliyorlar. Veriler ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte güçlü şekilde yavaşladığına işaret etti.

Herhangi bir ek politika sıkılaştırma ihtiyacının belirlenmesinde bir dizi ekonomik faktörü hesaba katacağız.

Sıkı finansal şartlar ve kredi şartlarının ekonomik aktvite , istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık, ancak etkinin büyüklüğü belirsiz olmaya devam ediyor.

Fed'in makroekonomik projeksiyonları

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminini bu yıl için yukarı, gelecek yıl için tahminini aşağı yönde revize etti. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2023 yılı GSYH beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 2,6'ya çıkarıldı.

Fed yetkililerinin gelecek yıl için GSYH beklentisi yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirirken, 2025 yılı için beklentisi yüzde 1,8 olarak kaldı, 2026 yılı beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a yükseltildi.

Fed yetkilileri uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde tuttu.

Faize ilişkin tahminler aşağı yönlü revize edildi

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 5,6'dan yüzde 5,4'e, gelecek yıl için yüzde 5,1'den yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya çekildi. Yetkililer, 2026 yılı için yüzde 2,9, uzun dönem için yüzde 2,5 olan tahminlerini değiştirmedi.

Fed yetkilileri çekirdek PCE beklentilerini düşürdü

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye, gelecek yıl beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e, 2025 yılı için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye çekildi. 2026 yılı için yüzde 2,0 olan tahmin korundu.

Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, gelecek yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e, 2025 yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e çekilirken, 2026 yılı ve uzun dönem beklentisini yüzde 2,0 olarak korundu.

İşsizlik oranı beklentilerini değiştirmedi

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 3,8, 2024 yılı için yüzde 4,1, 2025 yılı için yüzde 4,1 olarak korundu. 2026 yılı ve uzun dönem için yüzde 4,0 olan beklentiler, yüzde 4,1'e çıkarıldı.

ABD'de Kasım ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.