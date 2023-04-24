Ünlü bankadan Bitcoin tahmini: 6 haneli fiyatlar sürpriz olmaz!

Standard Chartered'ın Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, bir notta yaptığı açıklamada, en popüler kripto para birimi olan Bitcoin'in 2024 yılının sonunda 100 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Kendrick, Bitcoin'in bankacılık sektöründeki son kargaşa, ABD Merkez Bankası faiz artırım döngüsünü sonlandırırken risk varlıklarının istikrara kavuşması ve kripto madenciliğinin artan karlılığı gibi faktörlerden kazanç sağlayabileceğini belirtti. Ancak, belirsizlik kaynaklarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Geçmiş yıllarda yatırımcıların ilgi odağı olan Bitcoin hakkında başka yüksek değerleme tahminleri de yapılmıştı. Bunlardan en çok ilgi görenlerinden biri ise Kasım 2020'de bir CitiBank analisti tarafından yapılan, Bitcoin'in 2022 yılının sonunda 318 bin dolara kadar çıkacağına yönelik yapılan tahmindi.

Bitcoin bu yıl yükseliş trendinde ve Nisan ayında ilk kez 30 bin doların üzerine çıktı. Ancak, 2022'de kripto sektöründen trilyonlarca doların silinmesi, Bitcoin'in fiyatında düşüşe sebep oldu.

Bitcoin geçen yılı yaklaşık yüzde 65 düşüşle 16 bin 500 dolardan kapattı.