Yatırımcılar, Binance'den 1,6 milyar dolar çekti

Blockchain veri izleyicisi Nansen tarafından yayımlanan verilere göre yatırımcılar, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından Binance'ye yönelik açılan davanın ardından, kripto para işlem platformundan toplam 1,6 milyar dolar geri çekti.

CFTC, yükümlülüklerden kaçtığı ve federal yasaları hiçe saydığını iddia ederek, CEO'su ve eski üst düzey uyum yöneticisi ile birlikte dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e dava açmıştı.

Nansen, Binance'den, davanın açıldığı günden bu güne kadar toplamda 1,6 milyar dolar ve son 24 saatte ise 852 milyon dolar tutarında para çıkışı olduğunu belirtti. Son iki haftada gözlemlenen ortalama çıkış ise 385 milyon dolar civarında bulunuyor.