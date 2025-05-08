Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Buse Meral dahil oldu! Buse Meral kimdir?
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Buse Meral dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Buse Meral dizide Gönül karakterine hayat verecek. Peki, Buse Meral kimdir? Buse Meral hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Buse Meral kimdir?
25 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul’da doğan Buse Meral dizi ve sinema oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır.
Buse Meral, 2018 yılında ilk defa bir dizide yer alarak, Ege’nin Hamsisi dizisinde Derya Çınar karakterini, 2019 yılında Tek Yürek dizisinde Serenay ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisine dahil olarak Damla karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda Uyanış: Büyük Selçuklu, Destan, Vermem Seni Ellere, Aşka Düşman gibi yeni dizilerde rol aldı.
Buse Meral hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Aşka Düşman (2024)
Vermem Seni Ellere (2023)
Baba (2022)
Destan (2021)
Ex Aşkım (2021)
Uyanış: Büyük Selçuklu (2020-2021)
Elimi Bırakma (2019)
Tek Yürek (2019)
Gülperi (2018)
Bizim Hikaye (2018)
Ege'nin Hamsisi (2018)