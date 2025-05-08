Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Buse Meral dahil oldu! Buse Meral kimdir?

Buse Meral, 2018 yılında ilk defa bir dizide yer alarak, Ege’nin Hamsisi dizisinde Derya Çınar karakterini, 2019 yılında Tek Yürek dizisinde Serenay ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisine dahil olarak Damla karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda Uyanış: Büyük Selçuklu, Destan, Vermem Seni Ellere, Aşka Düşman gibi yeni dizilerde rol aldı.