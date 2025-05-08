  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Buse Meral dahil oldu! Buse Meral kimdir?

Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Buse Meral dahil oldu! Buse Meral kimdir?

Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Buse Meral dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Buse Meral dizide Gönül karakterine hayat verecek. Peki, Buse Meral kimdir? Buse Meral hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Buse Meral dahil oldu! Buse Meral kimdir? - Sayfa 1

Buse Meral kimdir?

25 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul’da doğan Buse Meral dizi ve sinema oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır.

1 | 4
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Buse Meral dahil oldu! Buse Meral kimdir? - Sayfa 2

Buse Meral, 2018 yılında ilk defa bir dizide yer alarak, Ege’nin Hamsisi dizisinde Derya Çınar karakterini, 2019 yılında Tek Yürek dizisinde Serenay ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisine dahil olarak Damla karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda Uyanış: Büyük Selçuklu, Destan, Vermem Seni Ellere, Aşka Düşman gibi yeni dizilerde rol aldı.

2 | 4
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Buse Meral dahil oldu! Buse Meral kimdir? - Sayfa 3

Buse Meral hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Aşka Düşman (2024)

Vermem Seni Ellere (2023)

Baba (2022)

Destan (2021)

Ex Aşkım (2021)

3 | 4
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Buse Meral dahil oldu! Buse Meral kimdir? - Sayfa 4

Uyanış: Büyük Selçuklu (2020-2021)

Elimi Bırakma (2019)

Tek Yürek (2019)

Gülperi (2018)

Bizim Hikaye (2018)

Ege'nin Hamsisi (2018)

4 | 4
BİM market 09-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM market 09-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101 Aldın Aldın ürünlerinde 18 litrelik ayçiçek yağında damping (A101 8 MAYIS ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ)
A101 Aldın Aldın ürünlerinde 18 litrelik ayçiçek yağında damping (A101 8 MAYIS ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ)
A101'e bugün Android ve Led TV geliyor! (A101 8 MAYIS 2025 PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101'e bugün Android ve Led TV geliyor! (A101 8 MAYIS 2025 PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101 market 8 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?
A101 market 8 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?