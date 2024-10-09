Aşk Evlilik Boşanma dizisinin konusu nedir? Aşk Evlilik Boşanma dizisinin oyuncu kadrosu!

Aşk Evlilik Boşanma dizisinin konusu nedir?

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi, aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.