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  4. Aşk Evlilik Boşanma dizisinin konusu nedir? Aşk Evlilik Boşanma dizisinin oyuncu kadrosu!

Aşk Evlilik Boşanma dizisinin konusu nedir? Aşk Evlilik Boşanma dizisinin oyuncu kadrosu!

Aşk Evlilik Boşanma dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı. Aşk Evlilik Boşanma dizisi yakında NOW TV’de yayımlanacak. Tanıtımı ile dikkat çeken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Aşk Evlilik Boşanma dizisinin konusu nedir? Aşk Evlilik Boşanma dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Aşk Evlilik Boşanma dizisinin konusu nedir? Aşk Evlilik Boşanma dizisinin oyuncu kadrosu! - Sayfa 1

Aşk Evlilik Boşanma dizisinin konusu nedir?

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi, aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.

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Aşk Evlilik Boşanma dizisinin konusu nedir? Aşk Evlilik Boşanma dizisinin oyuncu kadrosu! - Sayfa 2

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bennu Yıldırımlar

Müjde Uzman

Melisa Şenolsun

Levent Can         

Furkan Okumuş 

Serhat Teoman

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