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BİM 8 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Nisan aktüel gıda ürünleri kataloğu

BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 8 Nisan 2025 Salı tarihinde birçok gıda ürünü geliyor. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 8 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 8 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM 8 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Nisan aktüel gıda ürünleri kataloğu - Sayfa 1

BİNZEVİR TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 1000 GRAM

Fiyat: 269 TL

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BİM 8 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Nisan aktüel gıda ürünleri kataloğu - Sayfa 2

FİSKOBİRLİK FINDIK EZMESİ 300 GRAM

Fiyat: 109 TL

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