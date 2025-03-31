BİM 8 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Nisan aktüel gıda ürünleri kataloğu
BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 8 Nisan 2025 Salı tarihinde birçok gıda ürünü geliyor. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 8 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 8 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
BİM 02 Nisan 2025 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 02 Nisan aktüel ürünler kataloğu!