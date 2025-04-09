BİM'e 11 Nisan'da halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor! (BİM 11 NİSAN 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 11 Nisan 2025 Cuma tarihinde halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor. Peki, BİM'de cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Nisan 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Nisan 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyatlar...
FAKİR HAUSGERATE HALI & KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
• Çift devirli by-pass turbo motor
• 22 L gövde kapasitesi
• 4.3 L temiz su tankı
• Halı, koltuk ve sert zemin yıkama
• Elektrik süpürgesi özelIiği (lslak-Kuru vakum özelliği)
• Plastik gövde
•Aksesuarlar halı yıkama başlığı / Döşeme yıkama başlığı - Halı sert zemin başlığı
Fiyat: 7,390 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
BLAUPUNKT ROBOT SÜPÜRGE S10 PRO
Ürün bilgileri
• Haritalama Yöntemi
LDS (Laser Distance Sensor)
• Emiş gücü: 5000 Pa
• Emiş gücü ayarı: Turbo, Standart, Eco
• Harita kayıt sayısı: 4 Farklı Kayıt
• Toz hazne kapasitesi: 650 ml
• Su hazne kapasitesi: 350 ml
• Batarya Kapasitesi: 5200 mAh
• Şarj süresi: 4-6 saat
• Otomatik emiş gücü
• Ses seviyesi: Maks. 65 dB
• Mop Özelliği
• Yasaklı bölge seçimi
• Temizlik planlama
• Seçili nokta ve oda temizliği
• Türkçe sesli uyarı sistemi
• App uzaktan kontrol
Fiyat: 11,990 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
ALTUS 32 İNÇ HD UYDU ALICILI LED TV AL32-6023
Fiyat: 5,595 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
POLOSMART KABLOSUZ SPEAKER PBS225
Ürün bilgileri
• Bluetooth versiyonu: V5.3
• Çekim mesafesi: 10 metre
• Batarya kapasitesi: 800mAh
• Kullanım süresi: 7 saat
• Şarj dolum süresi: 2 saat
• Şarj girişi: Type-C DC5V/1A
• 156x71x50mm - 263 g
Fiyat: 299 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)