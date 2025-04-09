  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM'e 11 Nisan'da halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor! (BİM 11 NİSAN 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU)

BİM'e 11 Nisan'da halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor! (BİM 11 NİSAN 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 11 Nisan 2025 Cuma tarihinde halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor. Peki, BİM'de cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Nisan 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Nisan 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyatlar...

BİM'e 11 Nisan'da halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor! (BİM 11 NİSAN 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU) - Sayfa 1

FAKİR HAUSGERATE HALI & KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

• Çift devirli by-pass turbo motor

• 22 L gövde kapasitesi

• 4.3 L temiz su tankı

• Halı, koltuk ve sert zemin yıkama

• Elektrik süpürgesi özelIiği (lslak-Kuru vakum özelliği)  

• Plastik gövde

•Aksesuarlar halı yıkama başlığı / Döşeme yıkama başlığı - Halı sert zemin başlığı

Fiyat: 7,390 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

BLAUPUNKT ROBOT SÜPÜRGE S10 PRO

Ürün bilgileri

• Haritalama Yöntemi

LDS (Laser Distance Sensor)

• Emiş gücü: 5000 Pa

• Emiş gücü ayarı: Turbo, Standart, Eco

• Harita kayıt sayısı: 4 Farklı Kayıt

• Toz hazne kapasitesi: 650 ml

• Su hazne kapasitesi: 350 ml

• Batarya Kapasitesi: 5200 mAh

• Şarj süresi: 4-6 saat

• Otomatik emiş gücü

• Ses seviyesi: Maks. 65 dB

• Mop Özelliği

• Yasaklı bölge seçimi

• Temizlik planlama

• Seçili nokta ve oda temizliği

• Türkçe sesli uyarı sistemi

• App uzaktan kontrol

Fiyat: 11,990 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

1 | 2
BİM'e 11 Nisan'da halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor! (BİM 11 NİSAN 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU) - Sayfa 2

ALTUS 32 İNÇ HD UYDU ALICILI LED TV AL32-6023

Fiyat: 5,595 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)

POLOSMART KABLOSUZ SPEAKER PBS225

Ürün bilgileri

• Bluetooth versiyonu: V5.3 

• Çekim mesafesi: 10 metre 

• Batarya kapasitesi: 800mAh 

• Kullanım süresi: 7 saat 

• Şarj dolum süresi: 2 saat 

• Şarj girişi: Type-C DC5V/1A 

• 156x71x50mm - 263 g

Fiyat: 299 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

2 | 2
BİM 15 Nisan 2025 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 15 Nisan salı BİM market aktüel ürünler!
BİM 15 Nisan 2025 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 15 Nisan salı BİM market aktüel ürünler!
ŞOK market 09-15 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market 09-15 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğu!
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Nisan 2025 Çarşamba TV yayın akışı
Bugün televizyonda ne var? 9 Nisan 2025 Çarşamba TV yayın akışı
9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
9 Nisan 2025 Çarşamba çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!