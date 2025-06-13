BİM'e 18 Haziran Çarşamba günü Hava Temizleyici geliyor! (BİM 18 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Haziran Çarşamba günü hava temizleyici geliyor. Peki, BİM'de 18 Haziran Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DEFROST 204 L
Ürün bilgileri
• Model: HTMF-210
• Enerji Sınıfı: E
• İç Aydınlatma Lambası
• Soğutucu: R600a, 45g
• Toplam Hacim: 204 Litre
• Dondurma Kapasitesi: 2kg/24h”
Fiyat: 11,900 TL
TOSHIBA HAVA TEMİZLEYİCİ
Ürün bilgileri
• 45 Watt Güç
• 42 DB Ses
•Dualmax Filtreler: 2x 5 Katmanlı Gerçek Hepa Filtre
• Tüm Odada Whirlpool Sirkülasyonu
• Gece Modu
• Çocuk Kilidi
• Akıllı Ekran
• İyonizasyon (Negatif ve Pozitif İyonlar)
• 3 Fan Hızı
• Pm2.5 Ölçüm Ekranı
• Otomatik Mod ve Zamanlayıcı
• Filtre Değişim Göstergesi
• Tekerlekler İle Kolay Taşınır
• Işık Sensörü
Fiyat: 6,990 TL