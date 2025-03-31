BİM'e 9 Nisan Çarşamba günü buzdolabı ve koltuk geliyor! (BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 9 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde buzdolabı, yataklı koltuk ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DFROST 204 L
Ürün bilgileri
• Model: HTMF-210
• Enerji sınıfı: E
• İç aydınlatma lambası
• Soğutucu: R600a, 45g
• Toplam hacim: 204 Litre
• Dondurma kapasitesi: 2kg/24h
Fiyat: 11,990 TL
SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK
Ürün bilgileri
• Koltuk: 133 x 78 x 78 cm
• Yatak: 175 x 133 cm (İki kişilik)
• Ayarlanabilir sırt mekanizması: 14 kademeli sırt ayarıyla konforunuza uygun pozisyonu bulun.
• Yatak olabilen fonksiyonel tasarımlarıyla dar alanlar için mükemmel çözüm.
• Uzun ömürlü ve dayanıklı %100 metal iskelet
• Yüksek konfor ve dayanım
sağlayan yüksek yoğunluklu sünger içeriği.
• Silinebilen kumaş
• Ürün demonte olarak gönderilir, hızlıca monte edilir.
• Gerekli araçlar pakete dahildir.