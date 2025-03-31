  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM'e 9 Nisan Çarşamba günü buzdolabı ve koltuk geliyor! (BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 9 Nisan Çarşamba günü buzdolabı ve koltuk geliyor! (BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 9 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde buzdolabı, yataklı koltuk ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 9 Nisan Çarşamba günü buzdolabı ve koltuk geliyor! (BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DFROST 204 L

Ürün bilgileri

• Model: HTMF-210

• Enerji sınıfı: E

• İç aydınlatma lambası

• Soğutucu: R600a, 45g

• Toplam hacim: 204 Litre

• Dondurma kapasitesi: 2kg/24h

Fiyat: 11,990 TL

1 | 2
BİM'e 9 Nisan Çarşamba günü buzdolabı ve koltuk geliyor! (BİM 9 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK

Ürün bilgileri

• Koltuk: 133 x 78 x 78 cm 

• Yatak: 175 x 133 cm (İki kişilik)

• Ayarlanabilir sırt mekanizması: 14 kademeli sırt ayarıyla konforunuza uygun pozisyonu bulun.

• Yatak olabilen fonksiyonel tasarımlarıyla dar alanlar için mükemmel çözüm.

• Uzun ömürlü ve dayanıklı %100 metal iskelet

• Yüksek konfor ve dayanım 

sağlayan yüksek yoğunluklu sünger içeriği.

• Silinebilen kumaş

• Ürün demonte olarak gönderilir, hızlıca monte edilir. 

• Gerekli araçlar pakete dahildir.

2 | 2
BİM 8 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Nisan aktüel gıda ürünleri kataloğu
BİM 8 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 8 Nisan aktüel gıda ürünleri kataloğu
Arka Sokaklar'da ekip dağılıyor bir dönem kapanıyor. Veda edeceğini resmen duyurdu
Arka Sokaklar'da ekip dağılıyor bir dönem kapanıyor. Veda edeceğini resmen duyurdu
Çift Kişilik Oda dizisine Eslem Akar dahil oldu! Eslem Akar kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisine Eslem Akar dahil oldu! Eslem Akar kimdir?
BİM 02 Nisan 2025 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 02 Nisan aktüel ürünler kataloğu!
BİM 02 Nisan 2025 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 02 Nisan aktüel ürünler kataloğu!