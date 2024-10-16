Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna İlayda Aydın dahil oldu! İlayda Aydın kimdir?
Bir Gece Masalı dizisinin kadrosuna İlayda Aydın dahil oldu. İlayda Aydın dizide Efsane karakterini canlandıracak. Peki, İlayda Aydın kimdir? İlayda Aydın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
İlayda Aydın kimdir?
18 Mayıs 1994 yılında İstanbul’da doğan İlayda Aydın, sinema ve dizi oyuncusudur. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunu. Ayrıca İzmir Devlet Operası ve Balesi ayrıca Tan Sağtürk Akademisinde eğitim gördü.
İlayda Aydın, oyunculuğa ilk kez 2005’te Davetsiz Misafir dizisiyle başlamıştı. Ardından Kalk Gidelim, Aşk Mantık İntikam, Aşka Dair, İyilik gibi film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
İlayda Aydın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Bir Gece Masalı (2024)
İyilik (2022)
Aşka Dair (2022)
Aşk Mantık İntikam (2022)
Kalk Gidelim (2017-2020)
Davetsiz Misafir (2005)