Çift Kişilik Oda dizisine Eslem Akar dahil oldu! Eslem Akar kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Eslem Akar dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Eslem Akar dizide Ahu karakterine hayat verecek. Peki, Eslem Akar kimdir? Eslem Akar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Eslem Akar kimdir?
23 Mart 1998 tarihinde İstanbul’da doğan Eslem Akar, Türk oyuncudur.
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları’nda tamamlayan Eslem Akar, hâlen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. Kamera karşısına ilk kez 2011-2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Sen de Gitme dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile geçmiştir.
Eslem Akar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2011-2012 Sen de Gitme
2018 Avlu
4N1K İlk Aşk
2019 Tek Yürek
2019-2020 Güvercin
2020-2021 Babam Çok Değişti
2022 Hakim
2023 Al Sancak
Yakında Çift Kişilik Oda