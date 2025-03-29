Çift Kişilik Oda dizisine Eslem Akar dahil oldu! Eslem Akar kimdir?

Eslem Akar kimdir?

23 Mart 1998 tarihinde İstanbul’da doğan Eslem Akar, Türk oyuncudur.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları’nda tamamlayan Eslem Akar, hâlen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. Kamera karşısına ilk kez 2011-2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Sen de Gitme dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile geçmiştir.