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  4. Çift Kişilik Oda dizisine Eslem Akar dahil oldu! Eslem Akar kimdir?

Çift Kişilik Oda dizisine Eslem Akar dahil oldu! Eslem Akar kimdir?

Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Eslem Akar dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Eslem Akar dizide Ahu karakterine hayat verecek. Peki, Eslem Akar kimdir? Eslem Akar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Çift Kişilik Oda dizisine Eslem Akar dahil oldu! Eslem Akar kimdir? - Sayfa 1

Eslem Akar kimdir?

23 Mart 1998 tarihinde İstanbul’da doğan Eslem Akar, Türk oyuncudur.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları’nda tamamlayan Eslem Akar, hâlen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. Kamera karşısına ilk kez 2011-2012 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Sen de Gitme dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile geçmiştir.

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Çift Kişilik Oda dizisine Eslem Akar dahil oldu! Eslem Akar kimdir? - Sayfa 2

Eslem Akar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2011-2012  Sen de Gitme

2018 Avlu

4N1K İlk Aşk

2019 Tek Yürek

2019-2020  Güvercin

2020-2021  Babam Çok Değişti

2022 Hakim

2023 Al Sancak

Yakında      Çift Kişilik Oda

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Çift Kişilik Oda dizisine Eslem Akar dahil oldu! Eslem Akar kimdir? - Sayfa 3

İnternet

2020 Aile Şirketi

Yakında      Kardan Aydınlık

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Çift Kişilik Oda dizisine Eslem Akar dahil oldu! Eslem Akar kimdir? - Sayfa 4

Sinema

2022 Kendinden Kaçak

2023 Adalet

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