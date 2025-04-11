Çift Kişilik Oda dizisine Gözde Türker dahil oldu! Gözde Türker kimdir?
Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna Gözde Türker dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Gözde Türker dizide Gamze karakterine hayat verecek. Peki, Gözde Türker kimdir? Gözde Türker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Gözde Türker kimdir?
17 Eylül 1993 tarihinde İstanbul’da doğan Gözde Türker, tiyatro ve dizi film oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2021 yılında Anıl Güler ile evlenmiştir.
Blacklist oyuncularından biri olan Gözde Türker, tiyatro çalışmaları yanı sıra dizi filmlerde yer almaktadır. Kamera önü oyunculuğu 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Safiye Sultan rolü ile başladı.
Gözde Türker, 2016 yılında Poyraz Karayel, 2018 yılında İstanbullu Gelin, 2021’de Kardeşlerim dizilerinde rol aldı. Kardeşlerim dizisi ile de popüler bir kimliğe sahip olan Gözde Türker, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Gözde Türker hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Al Sancak (2023)
Kardeşlerim (2021)
İstanbullu Gelin (2018)
Poyraz Karayel (2016)
Muhteşem Yüzyıl (2013)