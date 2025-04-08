Karanlık Oda dizisine Cahit Gök dahil oldu! Cahit Gök kimdir?
Karanlık Oda dizisine Cahit Gök dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Cahit Gök dizide Murat karakterine hayat verecek. Peki, Cahit Gök kimdir? Cahit Gök hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Cahit Gök kimdir?
7 Ekim 1981 tarihinde Bingöl’de doğan Cahit Gök Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Eğitimine Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Ezel dizisinde canlandırdığı Genç Kenan Birkan rolüyle tanınmaktadır.
Cahit Gök hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Diziler
2009: Bir Bulut Olsam
2010: Ezel
2011: Kuzey Rüzgârı
2013: Güzel Çirkin
2013: Sevdaluk
2014: Urfalıyam Ezelden
2014: O Hayat Benim
2015: Tutar mı Tutar
2018: Siyah Beyaz Aşk
2019: Hercai
2023: Gülcemal
2023: Yardımcı Oyuncu
Yakında: Karanlık Oda
Filmler
2008: Fırtına
2009: Çıngıraklı Top
2010: Çalgı Çengi
2010: Av Mevsimi
2013: Mahmut İle Meryem
2014: Kuzu
2017: Çalgı Çengi İkimiz
2023: Atatürk 1881-1919