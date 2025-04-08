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  4. Karanlık Oda dizisine Cahit Gök dahil oldu! Cahit Gök kimdir?

Karanlık Oda dizisine Cahit Gök dahil oldu! Cahit Gök kimdir?

Karanlık Oda dizisine Cahit Gök dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Cahit Gök dizide Murat karakterine hayat verecek. Peki, Cahit Gök kimdir? Cahit Gök hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Karanlık Oda dizisine Cahit Gök dahil oldu! Cahit Gök kimdir? - Sayfa 1

Cahit Gök kimdir?

7 Ekim 1981 tarihinde Bingöl’de doğan Cahit Gök Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Eğitimine Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Ezel dizisinde canlandırdığı Genç Kenan Birkan rolüyle tanınmaktadır.

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Karanlık Oda dizisine Cahit Gök dahil oldu! Cahit Gök kimdir? - Sayfa 2

Cahit Gök hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Diziler

2009: Bir Bulut Olsam

2010: Ezel

2011: Kuzey Rüzgârı

2013: Güzel Çirkin

2013: Sevdaluk

2014: Urfalıyam Ezelden

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Karanlık Oda dizisine Cahit Gök dahil oldu! Cahit Gök kimdir? - Sayfa 3

2014: O Hayat Benim

2015: Tutar mı Tutar

2018: Siyah Beyaz Aşk

2019: Hercai

2023: Gülcemal

2023: Yardımcı Oyuncu

Yakında: Karanlık Oda

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Karanlık Oda dizisine Cahit Gök dahil oldu! Cahit Gök kimdir? - Sayfa 4

Filmler

2008: Fırtına

2009: Çıngıraklı Top

2010: Çalgı Çengi

2010: Av Mevsimi

2013: Mahmut İle Meryem

2014: Kuzu

2017: Çalgı Çengi İkimiz

2023: Atatürk 1881-1919

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